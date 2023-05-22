رأفت: يتوجب على الدول العربية والإسلامية التي تربطها علاقات مع إسرائيل لإعادة النظر فيها

رام الله - دنيا الوطننعى عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الأمين العام للاتحاد الديمقراطي الفلسطيني (فدا) صالح رأفت مواطني مخيم بلاطة الذين استشهدوا صبيحة هذا اليوم وتمنى الشفاء العاجل للجرحى وأكد على أن هذه الممارسات الإجرامية تتطلب موقفاً فاعلاً وجاداً من المجتمع الدولي.وفي سياق آخر، أكد رأفت أن ما يجري في القدس من مخططات يتم تنفيذها عبر سيناريوهات مختلفة ماهي إلا سياسة تنتهجها إسرائيل بهدف تهويد المدينة، ضاربة بعرض الحائط كل القرارات الدولية ذات الصلة بالصراع الفلسطيني – الإسرائيلي.وقال: "إن هذه الحكومة المتطرفة منذ تشكيلها برئاسة نتنياهو وضمت بن غفير وسموتريتش تخوض حرب حقيقية ضد الشعب الفلسطيني في كل المناطق الفلسطينية سواء بالقدس الشرقية أو في عموم أنحاء الضفة الغربية أو في قطاع غزة".وأكد أن الشعب الفلسطيني يواصل صموده في القدس وفي عموم أنحاء الأراضي الفلسطينية ويتصدى بكل أشكال المقاومة الشعبية لكل الإجراءات والممارسات الإسرائيلية الهادفة لضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية أو محاولات فرض السيادة الإسرائيلية الكاملة على القدس الشرقية المحتلة، من خلال تهجير السكان الفلسطينيين وهدم المؤسسات الفلسطينية والمنازل فيها وتنفيذ عمليات الاعتقال والقتل للمواطنين الفلسطينيين في المدينة.ولفت إلى أن القيادة الفلسطينية تتابع تحركها السياسي في كل المؤسسات الدولية وفي مقدمتها محكمة الجنايات الدولية ومحكمة العدل الدولية وفي الجمعية العامة للأمم المتحدة من أجل اتخاذ إجراءات تلزم سلطات الاحتلال الإسرائيلي بوقف كل جرائمها التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني والالتزام بقرارات الشرعية الدولية الخاصة بالصراع الفلسطيني – الإسرائيلي.ودعا الدول العربية التي طبعت مع الاحتلال أن تتراجع عن هذا التطبيع المهين وما يسمى بـ"اتفاقيات إبراهيم" وتقوم بسحب سفرائها من تل أبيب وتطرد سفراء إسرائيل لديها، مطالباً الدولة الإسلامية التي تربطها علاقات دبلوماسية بإسرائيل إلى إعادة النظر فيها رفضاً لهذه الإجراءات التي تجري في داخل القدس الشرقية المحتلة.