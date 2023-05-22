شؤون فلسطينية

رأفت: يتوجب على الدول العربية والإسلامية التي تربطها علاقات مع إسرائيل لإعادة النظر فيها

رأفت: يتوجب على الدول العربية والإسلامية التي تربطها علاقات مع إسرائيل لإعادة النظر فيها
صالح رأفت
رام الله - دنيا الوطن
نعى عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الأمين العام للاتحاد الديمقراطي الفلسطيني (فدا) صالح رأفت مواطني مخيم بلاطة الذين استشهدوا صبيحة هذا اليوم وتمنى الشفاء العاجل للجرحى وأكد على أن هذه الممارسات الإجرامية تتطلب موقفاً فاعلاً وجاداً من المجتمع الدولي.

وفي سياق آخر، أكد رأفت أن ما يجري في القدس من مخططات يتم تنفيذها عبر سيناريوهات مختلفة ماهي إلا سياسة تنتهجها إسرائيل بهدف تهويد المدينة، ضاربة بعرض الحائط كل القرارات الدولية ذات الصلة بالصراع الفلسطيني – الإسرائيلي.

وقال: "إن هذه الحكومة المتطرفة منذ تشكيلها برئاسة نتنياهو وضمت بن غفير وسموتريتش تخوض حرب حقيقية ضد الشعب الفلسطيني في كل المناطق الفلسطينية سواء بالقدس الشرقية أو في عموم أنحاء الضفة الغربية أو في قطاع غزة".

وأكد أن الشعب الفلسطيني يواصل صموده في القدس وفي عموم أنحاء الأراضي الفلسطينية ويتصدى بكل أشكال المقاومة الشعبية لكل الإجراءات والممارسات الإسرائيلية الهادفة لضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية أو محاولات فرض السيادة الإسرائيلية الكاملة على القدس الشرقية المحتلة، من خلال تهجير السكان الفلسطينيين وهدم المؤسسات الفلسطينية والمنازل فيها وتنفيذ عمليات الاعتقال والقتل للمواطنين الفلسطينيين في المدينة.

ولفت إلى أن القيادة الفلسطينية تتابع تحركها السياسي في كل المؤسسات الدولية وفي مقدمتها محكمة الجنايات الدولية ومحكمة العدل الدولية وفي الجمعية العامة للأمم المتحدة من أجل اتخاذ إجراءات تلزم سلطات الاحتلال الإسرائيلي بوقف كل جرائمها التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني والالتزام بقرارات الشرعية الدولية الخاصة بالصراع الفلسطيني – الإسرائيلي.

ودعا الدول العربية التي طبعت مع الاحتلال أن تتراجع عن هذا التطبيع المهين وما يسمى بـ"اتفاقيات إبراهيم" وتقوم بسحب سفرائها من تل أبيب وتطرد سفراء إسرائيل لديها، مطالباً الدولة الإسلامية التي تربطها علاقات دبلوماسية بإسرائيل إلى إعادة النظر فيها رفضاً لهذه الإجراءات التي تجري في داخل القدس الشرقية المحتلة.

أخبار ذات صلة

المجلس المركزي لأولياء الأمور بغزة يصدر تنويهًا مع اقتراب نهاية العام الدراسي

المجلس المركزي لأولياء الأمور بغزة يصدر تنويهًا مع اقتراب نهاية العام الدراسي

رأفت: يتوجب على الدول العربية والإسلامية التي تربطها علاقات مع إسرائيل لإعادة النظر فيها

رأفت: يتوجب على الدول العربية والإسلامية التي تربطها علاقات مع إسرائيل لإعادة النظر فيها

تفاصيل جلسة استماع عقدها التشريعي مع رئيس بلدية غزة

تفاصيل جلسة استماع عقدها التشريعي مع رئيس بلدية غزة

غزة: المباحث العامة تضبط 19 هاتفًا خلويًا مفقودًا بقيمة 12 ألف شيكل

غزة: المباحث العامة تضبط 19 هاتفًا خلويًا مفقودًا بقيمة 12 ألف شيكل

نائب نقيب الصحفيين: المحكمة الإدارية سمحت بإجراء المؤتمر العام للنقابة غداً

نائب نقيب الصحفيين: المحكمة الإدارية سمحت بإجراء المؤتمر العام للنقابة غداً

بيان صادر عن عائلة وحملة إطلاق سراح الأسير وليد دقة

بيان صادر عن عائلة وحملة إطلاق سراح الأسير وليد دقة

آلية السفر عبر معبر رفح ليوم الثلاثاء

آلية السفر عبر معبر رفح ليوم الثلاثاء

الديمقراطية تشن هجوماً جديداً على السلطة الفلسطينية

الديمقراطية تشن هجوماً جديداً على السلطة الفلسطينية

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

رأفت: يتوجب على الدول العربية والإسلامية التي تربطها علاقات مع إسرائيل لإعادة النظر فيها

رأفت: يتوجب على الدول العربية والإسلامية التي تربطها علاقات مع إسرائيل لإعادة النظر فيها

بيان صادر عن عائلة وحملة إطلاق سراح الأسير وليد دقة

بيان صادر عن عائلة وحملة إطلاق سراح الأسير وليد دقة

غزة: التعليم تعكف على إنشاء أول ملف إنجاز إلكتروني رقمي لخدمة المعلمين والطلبة

غزة: التعليم تعكف على إنشاء أول ملف إنجاز إلكتروني رقمي لخدمة المعلمين والطلبة

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

نقل الأسير وليد دقة بشكل عاجل إلى مستشفى أساف هروفيه

نقل الأسير وليد دقة بشكل عاجل إلى مستشفى أساف هروفيه

حسين الشيخ: حكومة الاحتلال تُعلن حرباً مفتوحة مع الفلسطينيين

حسين الشيخ: حكومة الاحتلال تُعلن حرباً مفتوحة مع الفلسطينيين

جيش الاحتلال يصدر بياناً عقب العدوان على مخيم بلاطة

جيش الاحتلال يصدر بياناً عقب العدوان على مخيم بلاطة

الخارجية: نطالب الجنائية الدولية بالخروج عن صمتها ومحاكمة مرتكبي الجرائم بحق شعبنا

الخارجية: نطالب الجنائية الدولية بالخروج عن صمتها ومحاكمة مرتكبي الجرائم بحق شعبنا

منوعات

أحمد فتحي يكشف العديد من الأسرار عن حياته الشخصية

أحمد فتحي يكشف العديد من الأسرار عن حياته الشخصية

بإطلالة جريئة.. ابنة الفنانة عبلة كامل تتصدر الترند

بإطلالة جريئة.. ابنة الفنانة عبلة كامل تتصدر الترند

بهذه الصورة.. عصام السقا يسخر من محمد رمضان

بهذه الصورة.. عصام السقا يسخر من محمد رمضان

أول ظهور لتامر حسني ودينا الشربيني من كواليس تاج

أول ظهور لتامر حسني ودينا الشربيني من كواليس تاج

بالصور.. هيفاء وهبي تخطف الأنظار بإطلالة شتوية

بالصور.. هيفاء وهبي تخطف الأنظار بإطلالة شتوية

مي كساب توجّه رسالة رومانسية لزوجها عبر الانستغرام

مي كساب توجّه رسالة رومانسية لزوجها عبر الانستغرام

أنغام تتصدر الترند على اليوتيوب بـ&quot; سيبك أنت&quot;

أنغام تتصدر الترند على اليوتيوب بـ" سيبك أنت"

جومانا مراد تتألق بإطلالة فرعونية بأحدث ظهور لها

جومانا مراد تتألق بإطلالة فرعونية بأحدث ظهور لها

منصة سبوتفاي تحذف بعض أعمال الفنان الفلسطيني محمد عساف

منصة سبوتفاي تحذف بعض أعمال الفنان الفلسطيني محمد عساف

لقاء الخميسي تُشعل الانستغرام بإطلالة جريئة

لقاء الخميسي تُشعل الانستغرام بإطلالة جريئة

عربي

البحرين تدين اقتحام مسؤول إسرائيلي باحة المسجد الأقصى

البحرين تدين اقتحام مسؤول إسرائيلي باحة المسجد الأقصى

لجنة عربية برئاسة الصفدي: اقتحام وزير إسرائيلي للأقصى تصعيد خطير

لجنة عربية برئاسة الصفدي: اقتحام وزير إسرائيلي للأقصى تصعيد خطير

تعليق الإمارات على اقتحام بن غفير للمسجد الأقصى

تعليق الإمارات على اقتحام بن غفير للمسجد الأقصى

البرلمان العربي يدين اقتحام بن غفير للأقصى المبارك للمرة الثانية

البرلمان العربي يدين اقتحام بن غفير للأقصى المبارك للمرة الثانية