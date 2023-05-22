تفاصيل جلسة استماع عقدها التشريعي مع رئيس بلدية غزة

رام الله - دنيا الوطنعقدت لجنة الداخلية والأمن والحكم المحلي في المجلس التشريعي، بغزة، برئاسة د. مروان أبو راس، جلسة استماع لرئيس بلدية غزة د. يحيى السراج.وحضر الجلسة مقرر اللجنة المستشار محمد فرج الغول، وأعضاء اللجنة، أ. يونس أبو دقة، د. جميلة الشنطي.وأشار أبو راس إلى أن لجنته تابعت ردود بلدية غزة على تقارير ديوان الرقابة المالية والإدارية المتعلقة بعملها، حيث أكد رئيس بلدية غزة عملهم بتوصيات التقارير واستعدادهم لتنفيذ ما ورد فيها في سبيل تحسين أداء طواقم البلدية والعاملين فيها.وناقشت اللجنة حدود وصلاحيات بلدية غزة في مخيم الشاطئ، وأكدت البلدية عدم التدخل فيما يتعلق بالأحوال التنظيمية للمخيم.كما ناقشت اللجنة ترتيب نظام منح التراخيص للمستثمرين للمحافظة على حقوق الملاك، والتزام المستثمرين بالخرائط المأخوذة بناءً على تراخيص البناء.وبحثت اللجنة شكاوى المواطنين المتعلقة بعمل بلدية غزة، والردود عليها ومعالجتها من قبل البلدية.وقدم أبو راس شكره لبلدية غزة على أدائها وخدماتها التي تقدمها للمواطنين.