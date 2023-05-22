نائب نقيب الصحفيين: المحكمة الإدارية سمحت بإجراء المؤتمر العام للنقابة غداً





وأكد الأسطل في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، أننا سنعقد المؤتمر غداً بناءً على هذا القرار، مشيراً إلى "أننا كنا متأكدين من سلامة الإجراءات التي تقوم بها نقابة الصحفيين، الأمانة العامة".





وتابع: انعقاد المؤتمر العام جاء بعد توافق من الكل الصحفي والأطر الصحفية والمؤسسات الصحفية والتي طلبت أن يعقد المؤتمر الاستثنائي في 26 كانون الثاني/يناير الماضي، والذي قرر انعقاد المؤتمر الحالي.





رام الله - دنيا الوطنأكد نائب نقيب الصحفيين، د.تحسين الأسطل، اليوم الاثنين، بأن المحكمة الإدارية سمحت بإجراء المؤتمر العام لنقابة الصحفيين، وأجلت النظر في الدعوى التي رفعها صحفيون لمنع إجراء انتخابات النقابة.