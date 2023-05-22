بيان صادر عن عائلة وحملة إطلاق سراح الأسير وليد دقة





وأضاف أنه على ذلك، تؤكد العائلة والحملة مطلبها الوحيد، وهو "الإطلاق الفوري لسراح الأسير وليد دقة حتى يتمكن من تلقي العلاج دون قيد"، محملة مصلحة السجون المسؤولية التامة عن حياته في ظل عدم توفر أي بيئة علاجية لمرض السرطان النادر الذي يعاني منه.



ووفق البيان فإنه برغم الخطورة البالغة للحالة الصحية للأسير وليد دقة، والتي تتطلب رعاية طبية مركزة لحظة بلحظة ضمن خطط علاجية دقيقة ومركبة، نكرر أننا نهيب بالجميع، سواء الجهات الرسمية أو الشعبية، تحري الدقة في النشر والالتزام التام بما يصدر عنا رسمياً، سواء فيما يتعلق بوضع وليد الصحي أو القانوني. وإننا إذ نقدر رغبة الجميع في الدعم والمناصرة، لندعوكم إلى التحلي بالمسؤولية، واعتماد ما يصدر عن العائلة والحملة فقط.



رام الله - دنيا الوطنأصدرت عائلة وحملة إطلاق سراح الأسير وليد دقة، بياناً اليوم الاثنين، حول نقله لمستشفى "أساف هاروفيه" في الرملة ومطلب الإفراج الفوري عنه.وقالت العائلة إن سلطات مصلحة السجون نقلت صباح اليوم الأسير وليد دقة من مستشفى سجن الرملة إلى مستشفى "أساف هاروفيه" في الرملة جراء معاناته من مضاعفات عملية الاستئصال في رئته اليمنى، وذلك بسبب الاختناق التنفسي الشديد جداً، والتلوث.