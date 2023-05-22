شؤون فلسطينية

آلية السفر عبر معبر رفح ليوم الثلاثاء

آلية السفر عبر معبر رفح ليوم الثلاثاء
معبر رفح - تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود التابعة لوزارة الداخلية بغزة، اليوم الإثنين، عن آلية السفر عبر معبر رفح البري ليوم غدٍ الثلاثاء.

وأفادت الهيئة أن السفر سيكون للحافلة الأولى من كشف المسافرين رقم (2023/20) للتحميل اضغط هنا.


وأضافت أن السفر كذلك سيكون للحافلة الأولى من كشف الجوازات المصرية رقم (2023/20) للتحميل اضغط هنا.

وأكدت على ضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره، حيث لا يسمح بتأخر أي مسافر عن الموعد المعلن من قبل الهيئة، والتواجد في تمام الساعة 7:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، وإحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر.

وأشارت لضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2023، لدى مديريات الداخلية في المحافظات، وإحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.

وشددت على ضرورة تسوية أوضاع الأجانب والمغتربين لدى إدارة شؤون الأجانب بوزارة الداخلية قبل موعد مغادرتهم القطاع، ولن يسمح بسفر من لا يستكمل إجراءاته.

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