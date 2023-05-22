شؤون فلسطينية

الديمقراطية تشن هجوماً جديداً على السلطة الفلسطينية

الديمقراطية تشن هجوماً جديداً على السلطة الفلسطينية
الديمقراطية تقول إنه من المعيب والمشين وطنياً أن تستمر السلطة الفلسطينية وقيادتها السياسية في التذلل في طلب التدخل الأمي
رام الله - دنيا الوطن
شنت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، اليوم الاثنين، هجوماً جديداً على السلطة الفلسطينية، على خلفية دعوات الأخيرة للولايات المتحدة للتدخل في وقف جرائم الاحتلال.

وأصدرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بياناً، وصفت فيه ممارسات وسلوكيات حكومة الاحتلال الإسرائيلي بأنها أعمال فجور، لم يعد الكلام يشكل رداً وافياً عليها، خاصة بعد أن تجاوزت كل ما يسمى الخطوط الحمر، إن بشأن مدينة القدس وشعبها ومقدساتها الوطنية، مسلمة ومسيحية، أو بما خص أعمال القتل بالدم البارد، في شوارع مدن الضفة الفلسطينية ومخيماتها وبلداتها وقراها، أو بإحراق أملاك شعبنا وإتلاف مزروعاته، وتدمير مصالحه الحياتية، بقصد تحويل حياته إلى جحيم، يؤدي إلى ضرب إرادته في الصمود البطولي، الذي لم يتزحزح، رغم كل الجرائم، خطوة واحدة إلى الوراء.

وقالت الجبهة الديمقراطية في البيان الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، "بات معيباً ومشيناً وطنياً، أن تعربد حكومة الاحتلال في مدينة القدس، وأن تتحدى إرادة شعبنا، وأن تستفز مشاعره الوطنية، وأن تجتاح الضفة الفلسطينية، وأن تزرع الموت في قطاع غزة، في الوقت الذي ما زالت فيه السلطة الفلسطينية وقيادتها السياسية تعترف بحق إسرائيل في الوجود،
وتعطل قرار المجلس المركزي بسحب الاعتراف بدولة الاحتلال".

وأضافت الجبهة الديمقراطية: كما أنه من المعيب والمشين وطنياً أن تستمر السلطة الفلسطينية وقيادتها السياسية في التذلل في طلب التدخل الأميركي لردع الاحتلال، في الوقت الذي يدرك فيه الجميع أنه لولا دعم الولايات المتحدة لإسرائيل، وتأكيدها، الذي لا يتوقف، عن الحق المزعوم لدولة الاحتلال في "الدفاع عن نفسها" ضد شعبنا بأطفاله ونسائه وشيوخه وشبابه، بأكثر الأساليب
فاشية، لما وصلت دولة الاحتلال بسلوكها إلى هذا المستوى من الفجور السياسي.

وحذرت الديمقراطية في بيانها، من محاولة جر شعبنا إلى اعتبار قضيته صراعاً دينياً، مشددة على أنه من شأن ذلك أن يقدم خدمة مجانية لدولة الاحتلال، وأن يلحق الضرر الشديد لقضيتنا الوطنية، باعتبارها قضية تحرر لشعب تحت الاحتلال، تكفل له شرعة حقوق الإنسان، والشرعية والقوانين الدولية، حقه في الدفاع عن مصالحه، وتحرير أرضه وإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس على حدود 4 حزيران (يونيو) 67، وعودة أبناءه اللاجئين إلى أملاكهم وديارهم التي هجروا منها منذ العام 1948.

ودعت الجبهة الديمقراطية إلى نقل الصراع مع دولة الاحتلال من مربع المراوحة في المكان، والشكوى عبر البيانات ووسائل الإعلام إلى مربع جديد، تستعيد فيه الحالة الوطنية استراتيجيتها الوطنية الكفاحية، واعتماد خيار المقاومة الشاملة، بكل أساليبها ووسائلها وأدواتها، في كافة ميادينها، وإعلاء قيم حركات التحرر ومعاييرها في النضال وفي بناء التحالفات والائتلافات الوطنية حتى يحقق شعبنا أهدافه الوطنية، كما رسمتها قرارات مجلسينا الوطني والمركزي، وتكفلها قرارات الشرعية الدولية والقوانين والأعراف الدولية.

أخبار ذات صلة

بيان صادر عن عائلة وحملة إطلاق سراح الأسير وليد دقة

بيان صادر عن عائلة وحملة إطلاق سراح الأسير وليد دقة

آلية السفر عبر معبر رفح ليوم الثلاثاء

آلية السفر عبر معبر رفح ليوم الثلاثاء

الديمقراطية تشن هجوماً جديداً على السلطة الفلسطينية

الديمقراطية تشن هجوماً جديداً على السلطة الفلسطينية

الكشف عن آخر المستجدات الصحية للأسير المصاب بالسرطان وليد دقة

الكشف عن آخر المستجدات الصحية للأسير المصاب بالسرطان وليد دقة

غزة: التعليم تعكف على إنشاء أول ملف إنجاز إلكتروني رقمي لخدمة المعلمين والطلبة

غزة: التعليم تعكف على إنشاء أول ملف إنجاز إلكتروني رقمي لخدمة المعلمين والطلبة

اشتية: لا مسيرة الأعلام ولا اجتماعات الحكومة داخل الأنفاق تعطي إسرائيل أي شرعية بالقدس

اشتية: لا مسيرة الأعلام ولا اجتماعات الحكومة داخل الأنفاق تعطي إسرائيل أي شرعية بالقدس

بالفيديو: جماهير نابلس تشيّع جثامين الشهداء الثلاثة

بالفيديو: جماهير نابلس تشيّع جثامين الشهداء الثلاثة

لليوم العاشر.. الاحتلال يغلق مدخلي قرية المغير شرق رام الله

لليوم العاشر.. الاحتلال يغلق مدخلي قرية المغير شرق رام الله

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

بيان صادر عن عائلة وحملة إطلاق سراح الأسير وليد دقة

بيان صادر عن عائلة وحملة إطلاق سراح الأسير وليد دقة

غزة: التعليم تعكف على إنشاء أول ملف إنجاز إلكتروني رقمي لخدمة المعلمين والطلبة

غزة: التعليم تعكف على إنشاء أول ملف إنجاز إلكتروني رقمي لخدمة المعلمين والطلبة

نقل الأسير وليد دقة بشكل عاجل إلى مستشفى أساف هروفيه

نقل الأسير وليد دقة بشكل عاجل إلى مستشفى أساف هروفيه

جيش الاحتلال يصدر بياناً عقب العدوان على مخيم بلاطة

جيش الاحتلال يصدر بياناً عقب العدوان على مخيم بلاطة

الخارجية: نطالب الجنائية الدولية بالخروج عن صمتها ومحاكمة مرتكبي الجرائم بحق شعبنا

الخارجية: نطالب الجنائية الدولية بالخروج عن صمتها ومحاكمة مرتكبي الجرائم بحق شعبنا

الاحتلال يصيب شاباً ويعتقل ثلاثة آخرين خلال اقتحام مدينة جنين

الاحتلال يصيب شاباً ويعتقل ثلاثة آخرين خلال اقتحام مدينة جنين

الطقس: ارتفاع ملحوظ على درجات الحرارة

الطقس: ارتفاع ملحوظ على درجات الحرارة

الرئاسة الفلسطينية: مجزرة بلاطة استمرار للحرب الشاملة التي يتعرض لها شعبنا

الرئاسة الفلسطينية: مجزرة بلاطة استمرار للحرب الشاملة التي يتعرض لها شعبنا

منوعات

بهذه الصورة.. عصام السقا يسخر من محمد رمضان

بهذه الصورة.. عصام السقا يسخر من محمد رمضان

أول ظهور لتامر حسني ودينا الشربيني من كواليس تاج

أول ظهور لتامر حسني ودينا الشربيني من كواليس تاج

بالصور.. هيفاء وهبي تخطف الأنظار بإطلالة شتوية

بالصور.. هيفاء وهبي تخطف الأنظار بإطلالة شتوية

مي كساب توجّه رسالة رومانسية لزوجها عبر الانستغرام

مي كساب توجّه رسالة رومانسية لزوجها عبر الانستغرام

أنغام تتصدر الترند على اليوتيوب بـ&quot; سيبك أنت&quot;

أنغام تتصدر الترند على اليوتيوب بـ" سيبك أنت"

جومانا مراد تتألق بإطلالة فرعونية بأحدث ظهور لها

جومانا مراد تتألق بإطلالة فرعونية بأحدث ظهور لها

منصة سبوتفاي تحذف بعض أعمال الفنان الفلسطيني محمد عساف

منصة سبوتفاي تحذف بعض أعمال الفنان الفلسطيني محمد عساف

لقاء الخميسي تُشعل الانستغرام بإطلالة جريئة

لقاء الخميسي تُشعل الانستغرام بإطلالة جريئة

تعليق ناري من عمرو مصطفى حول غناء حمو بيكا أغانيه

تعليق ناري من عمرو مصطفى حول غناء حمو بيكا أغانيه

بالفيديو.. عادل إمام يفاجئ عامر شريف بمداخلة هاتفية بعد غياب لسنوات

بالفيديو.. عادل إمام يفاجئ عامر شريف بمداخلة هاتفية بعد غياب لسنوات

عربي

البحرين تدين اقتحام مسؤول إسرائيلي باحة المسجد الأقصى

البحرين تدين اقتحام مسؤول إسرائيلي باحة المسجد الأقصى

تعليق الإمارات على اقتحام بن غفير للمسجد الأقصى

تعليق الإمارات على اقتحام بن غفير للمسجد الأقصى

البرلمان العربي يدين اقتحام بن غفير للأقصى المبارك للمرة الثانية

البرلمان العربي يدين اقتحام بن غفير للأقصى المبارك للمرة الثانية

فيديو..حزب الله يجري مناورة تضمنت محاكاة لعملية أسر آلية عسكرية واستخدام مسيرات تكتيكية

فيديو..حزب الله يجري مناورة تضمنت محاكاة لعملية أسر آلية عسكرية واستخدام مسيرات تكتيكية