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البحرين تدين اقتحام مسؤول إسرائيلي باحة المسجد الأقصى

البحرين تدين اقتحام مسؤول إسرائيلي باحة المسجد الأقصى
البحرين تدين اقتحام مسؤول إسرائيلي باحة المسجد الأقصى
رام الله - دنيا الوطن
أدانت مملكة البحرين، اقتحام مسؤول إسرائيلي ومجموعة من المتطرفين باحة المسجد الأقصى المبارك، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي، باعتباره انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي، واستفزازًا لمشاعر المسلمين.

وأكدت خارجية البحرين، موقف المملكة الثابت والداعي إلى احترام دور المملكة الأردنية الهاشمية في رعاية المقدسات والأوقاف بموجب القانون الدولي والوضع التاريخي القائم، والكف عن الممارسات الاستفزازية المتكررة والتصريحات العنصرية التي تهدد بمزيد من التوتر والكراهية وتقويض الجهود الدولية المبذولة لدفع عملية السلام العادل والشامل، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا لحل الدولتين ومبادئ القانون الدولي ومبادرة السلام العربية.

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