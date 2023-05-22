مصر تكشف حقيقة نقل قطع أثرية إلى إسرائيل





رام الله - دنيا الوطنكشف مؤمن عثمان، رئيس قطاع المتاحف بالمجلس الأعلى للآثار في مصر، حقيقة نقل أغطية توابيت فرعونية من أحد المتاحف المصرية لإسرائيل لفحص التصوير المقطعي بأحد المستشفيات.وقال رئيس قطاع المتاحف بالمجلس الأعلى للآثار، في بيان له، الإثنين، إن "هذا الأمر عار تماماً من الصحة، وأنه لم يتم خروج أي قطعة أثرية من مصر للفحص أو الدراسة".وأوضح أن "ذلك جاء ذلك إيماء إلى ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي مؤخراً بنقل أغطية توابيت فرعونية من أحد المتاحف المصرية لإسرائيل لفحص التصوير المقطعي بأحد المستشفيات"، وفق ما نقل موقع (القاهرة 24).وتابع عثمان: "نناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين".وكانت قناة (كان) الإسرائيلية، ذكرت، اليوم الإثنين، أنه "في عملية معقدة، جرى نقل أغطية توابيت فرعونية من مصر إلى مستشفى شعاري تسيديك في القدس لفحصها بالـ CT بهدف تتبع أسرار صناعتها قبل آلاف السنين".