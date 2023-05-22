دولي

انقطاع التيار الكهربائي في محطة زابوريجيا النووية

انقطاع التيار الكهربائي في محطة زابوريجيا النووية
محطة زابوروجيا النووية
رام الله - دنيا الوطن
انقطع التيار الكهربائي مرة جديدة في محطة زابوريجيا النووية جنوب أوكرانيا.

وتحولت محطة زابوريجيا للطاقة النووية لوضع الاستعداد وتعمل على مولدات الكهرباء المخصصة للطوارئ، وفق فلاديمير روجوف، المسؤول عينته روسيا في الجزء الذي تسيطر عليه من منطقة زابوريجيا في أوكرانيا.

وأضاف: أن المحطة انفصلت "بالكامل" عن أي إمداد خارجي بالكهرباء بعد أن فصلت أوكرانيا خط الطاقة الكهربائية الذي تسيطر عليه.

وقال أناتولي كورتيف، أمين مجلس مدينة زابوريجيا في أوكرانيا: إن العمل جار منذ الساعات الأولى من صباح الاثنين لإعادة الطاقة الكهربائية للمدينة.

وتابع قائلا إن الطاقة الكهربائية "انقطعت جزئيا في زابوريجيا بسبب وضع طارئ في إحدى منشآت الطاقة"، وفق ما نقل موقع (سكاي نيوز) عربية.

يشار إلى أن القوات الروسية عززت في الأسابيع الأخيرة مواقعها الدفاعية في محطة زابوريجيا للطاقة النووية وحولها بجنوب البلاد، وذلك قبل هجوم مضاد متوقع في المنطقة.

ولدى القوات الروسية مواقع لإطلاق النار فوق بعض مباني المحطة النووية منذ أشهر.

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