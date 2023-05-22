شؤون فلسطينية

غزة: التعليم تعكف على إنشاء أول ملف إنجاز إلكتروني رقمي لخدمة المعلمين والطلبة

غزة: التعليم تعكف على إنشاء أول ملف إنجاز إلكتروني رقمي لخدمة المعلمين والطلبة
رام الله - دنيا الوطن
ضمن خطة وزارة التربية والتعليم العالي لتعزيز ممارسات المشرفين التربويين والمعلمين الرقميّة في العملية التعليميّة والتعليم الإلكترونيّ، عقدت الإدارة العامة للتقنيات التربوية بوزارة التربية والتعليم العالي بالتعاون مع الإدارة العامة للإشراف والتأهيل اجتماعاً مع مجموعة من المشرفين التربويين والمعلمين وذلك بهدف استعراض ملف الإنجاز الإلكترونيّ المزمع إطلاقه بداية العام الدراسيّ الجديد 2023-2024.

ويعد ملف الإنجاز أحد الخدمات التعليمية التي ستتاح عبر منصة روافد التعليمية؛ والتي تُمكّن المشرفين والمعلمين من تصميم ملف إنجاز إلكتروني متكامل يعرضون من خلاله أهم إنجازاتهم ومبادراتهم وأفكارهم الريادية في مجال خدمة الطلبة والمعلمين، كما تتيح هذه الخدمة عرض جميع المصادر التعليمية التي يضيفها المشرف والمعلم عبر بوابة روافد التعليمية.

وقد رحب د. أكرم فروانة مدير دائرة التعليم الإلكتروني بالحضور وأكد على أهمية الخدمة الجديدة والتي توفر بيئة إلكترونية معتمدة من وزارة التربية والتعليم العالي وتمكِّن المشرفين والمعلمين من توثيق إنجازاتهم، حيث تعتبر هذه العينة من المشرفين والمعلمين تجريبيّة لتقديم التغذية الراجعة حول الخدمة قبل إطلاقها رسمياً مطلع العام الدراسيّ الجديد، مشيراً إلى أن هذا العمل هو نتيجة تعاون مثمر بين الإدارة العامة للتقنيات التربويّة والإدارة العامة للإشراف والتأهيل التربويّ، والإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، وقد تخلل هذا الاجتماع عرض أهم الخدمات التي يضمها التطبيق وآلية استخدامها من قبل المعلمين.

بدورها أكدت د. ريما الخطيب مدير دائرة المباحث العلمية على أهمية توظيف ملف الإنجاز الإلكترونيّ بوصفه أحد أهم الحلول التي تدعم المشرفين والمعلمين في توثيق إنجازاتهم وأعمالهم الريادية في مجال التعليم، كما أشارت إلى ضرورة تنفيذ ورش عمل للمشرفين التربويين للترويج للخدمة الجديدة والتأكيد على أهمية متابعة المشرفين التربويين ومدراء المدارس لتوظيف ملف الإنجاز من قِبل جموع المعلمين. 

بدوره أكد م. مازن الخطيب مدير عام التقنيات التربوية، على أهمية هذه الخدمة التي تُضاف إلى جملة الخدمات التعليمية التي تقدمها منصة روافد، مُشيراً إلى ضرورة توظيف ملف الإنجاز في مختلف المدارس وذلك بالمتابعة والتنسيق مع لجان التعليم الإلكتروني العاملة في مديريات التربية والتعليم بغزة.



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