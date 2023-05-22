شؤون فلسطينية

بالفيديو: جماهير نابلس تشيّع جثامين الشهداء الثلاثة

بالفيديو: جماهير نابلس تشيّع جثامين الشهداء الثلاثة
جماهير نابلس تشيّع جثامين الشهداء الثلاثة
رام الله - دنيا الوطن
شاركت جماهير غفيرة في محافظة نابلس، اليوم الإثنين، في مسيرة تشييع جثامين الشبان الثلاثة فتحي رزق وعبد الله أبو حمدان ومحمد زيتون، واللذين استشهدوا بعد اقتحام قوات الاحتلال مخيم بلاطة فجر اليوم.

وصدحت الجماهير الفلسطينية بشعارات للشهداء الذين تصدّوا لاقتحام قوات الاحتلال المخيم، وطالبوا بمواصلة طريق الشهداء الذي رسموه بدمائهم الطاهرة، في سبيل دحر المحتل وتحرير فلسطين.

وقد عمّ الإضراب الشامل مناحي الحياة في نابلس تنديدًا باغتيال ثلاثة شهداء في مخيم بلاطة.

وقد أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، استشهاد ثلاثة شبان، وإصابة ستة آخرين، أحدهم بجروح خطيرة، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، مخيم بلاطة شرق نابلس، فجر اليوم الإثنين. 

والشهداء الثلاثة، هم: فتحي جهاد عبد السلام رزق (30 عاماً)، وعبد الله يوسف محمد أبو حمدان (24 عاماً)، ومحمد بلال محمد زيتون (32 عاماً).

وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال، قد اقتحمت مخيم بلاطة فجر اليوم، وسط اطلاق كثيف للرصاص واندلاع مواجهات عنيفة، الأمر الذي أدى لاستشهاد الشبان الثلاثة، وإصابة ثلاثة آخرين على الأقل.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال نشرت قناصتها فوق بعض المنازل، كما منعت مركبات الاسعاف من دخول المخيم واخلاء الإصابات.

وأضافت أن قوات الاحتلال اقتحمت عشرات المنازل في المخيم وفتشتها وعبثت بمحتوياتها وعاثت فيها فساداً وخراباً.

 


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