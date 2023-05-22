بالفيديو: جماهير نابلس تشيّع جثامين الشهداء الثلاثة

وقد عمّ الإضراب الشامل مناحي الحياة في نابلس تنديدًا باغتيال ثلاثة شهداء في مخيم بلاطة.





وقد أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، استشهاد ثلاثة شبان، وإصابة ستة آخرين، أحدهم بجروح خطيرة، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، مخيم بلاطة شرق نابلس، فجر اليوم الإثنين.



والشهداء الثلاثة، هم: فتحي جهاد عبد السلام رزق (30 عاماً)، وعبد الله يوسف محمد أبو حمدان (24 عاماً)، ومحمد بلال محمد زيتون (32 عاماً).



وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال، قد اقتحمت مخيم بلاطة فجر اليوم، وسط اطلاق كثيف للرصاص واندلاع مواجهات عنيفة، الأمر الذي أدى لاستشهاد الشبان الثلاثة، وإصابة ثلاثة آخرين على الأقل.



وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال نشرت قناصتها فوق بعض المنازل، كما منعت مركبات الاسعاف من دخول المخيم واخلاء الإصابات.



وأضافت أن قوات الاحتلال اقتحمت عشرات المنازل في المخيم وفتشتها وعبثت بمحتوياتها وعاثت فيها فساداً وخراباً.







