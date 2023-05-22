شؤون فلسطينية

تفاصيل اجتماع العمادي ومسؤول شؤون أونروا بقطاع غزة توماس وايت

تفاصيل اجتماع العمادي ومسؤول شؤون أونروا بقطاع غزة توماس وايت
جانب من لقاء العمادي وتوماس وايت بغزة
رام الله - دنيا الوطن
التقى السفير محمد العمادي، رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، توماس وايت، مدير شؤون وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في قطاع غزة، في مقر اللجنة القطرية بغزة.

وبحث العمادي مع وايت مستجدات الأوضاع الإنسانية والميدانية في الأراضي الفلسطينية، مؤكدا مواصلة جهود دولة قطر لتهدئة الأوضاع والوقوف بجانب الشعب الفلسطيني بمختلف أنواع الدعم.

واستعرض جهود دولة قطر لتحقيق الهدوء في المنطقة ومحاولات تخفيف موجة التوتر الراهنة، موضحاً الخطوات العملية التي تبذلها قطر لتهدئة الأوضاع في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة، ومساعيها مع كافة الأطراف لتحريك الملفات العالقة وتقديم الدعم اللازم للفلسطينيين، خاصة في قطاع غزة، وفق ما نقل موقع اللجنة القطرية.

وتقدم العمادي بالشكر لـ (أونروا) على الجهود التي تبذلها لتقديم الدعم لسكان قطاع غزة، موصيا بضرورة حث المجتمع الدولي على استمرار دعمه لمؤسسات الأمم المتحدة العاملة في قطاع غزة نظرا لدورها الكبير في تخفيف الأزمة الإنسانية التي يعيشها سكان القطاع.

من جهته، ثمّن وايت، جهود دولة قطر ودعمها المتواصل لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، خصوصا في ظل الأزمة المالية التي تعيشها الوكالة خلال الفترة الحالية.

وأكد على أهمية التواصل والتنسيق الدائم لاستمرار المشاريع من أجل التخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني، والذي أصبح يعيش ظروفاً غاية في الصعوبة.

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