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لجنة عربية برئاسة الصفدي: اقتحام وزير إسرائيلي للأقصى تصعيد خطير

لجنة عربية برئاسة الصفدي: اقتحام وزير إسرائيلي للأقصى تصعيد خطير
اللجنة الوزارية العربية المكلفة بالتحرك الدولي لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية برئاسة أيمن الصفدي
رام الله - دنيا الوطن
أجرى رئيس اللجنة الوزارية العربية المكلفة بالتحرك الدولي لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في مدينة القدس المحتلة، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني، أيمن الصفدي، اتصالاتٍ مع وزراء خارجية الدول الأعضاء في اللجنة.

ووفق ما نقله بيان لوزارة الخارجية الأردنية، فإن الصفدي أجرى اتصالات مع وزراء خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة، والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمملكة العربية السعودية، ودولة فلسطين، ودولة قطر، وجمهورية مصر العربية، والمملكة المغربية، ومع الأمين العام لجامعة الدول العربية.

وأضاف البيان بأن هذه الاتصالات تأتي لـ "بحث التطورات الخطيرة في مدينة القدس المحتلة، إثر إقدام وزيرٍ في الحكومة الإسرائيلية على اقتحام المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي أمس الأحد تحت حراسة وحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي". 

وقد أكد أعضاء اللجنة على أن قيام الوزير الإسرائيلي باقتحام المسجد الأقصى المبارك، وانتهاك حرمته هي خطوة استفزازية مُدانة بأشد العبارات، وتمثل خرقاً فاضحاً ومرفوضاً للقانون الدولي وللوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها.

وشددوا على أن هذا تصعيد خطير يتطلب من المجتمع الدولي، بما فيه مجلس الأمن، العمل فوراً على إيقافه من خلال خطوات فعالة من شأنها إلزام إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، على وقف اعتداءاتها على الشعب الفلسطيني وانتهاكاتها للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وعدم الإقدام على أي خطوات استفزازية في القدس الشريف من شأنها المساس بمشاعر ملياري مسلم حول العالم، وتهديد الأمن والاستقرار في المنطقة.

كما شددوا على أنه لا سيادة لإسرائيل على القدس والمقدسات، وبأن القدس الشرقية أرضٌ فلسطينية محتلة.

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