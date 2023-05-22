حماس: فاتورة الحساب مع الاحتلال مفتوحة وجريمة مخيم بلاطة لن تثني شعبنا





وقالت الحركة في بيان لها إن "عملية الدهس البطولية في حوارة مساء الأحد هي أول الردود وليست آخرها".



وتابعت أن "تصاعد جرائم الاحتلال وتعدد أشكالها وآخرها جريمة مخيم بلاطة وتدمير عدد من بيوتها، واقتحام بن غفير للأقصى، وعقد اجتماع الحكومة الصهيونية في نفق تحت حائط البراق أمس الأحد، يجعل فاتورة الحساب مع الاحتلال مفتوحة، فمقدساتنا خط أحمر، والمساس بها لن يمر دون رد".





رام الله - دنيا الوطنأكدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الإثنين، أن "الجريمة الإسرائيلية البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال في مخيم بلاطة جنوب مدينة نابلس فجر اليوم، وقتلت خلالها ثلاثة من أبطال شعبنا، ودمرت عددًا من البيوت، لن تؤثر في معنويات شعبنا المنتفض للرد على جرائم الاحتلال والانتصار للمسجد الأقصى والمقدسات التي تتعرض للتدنيس والتهويد".