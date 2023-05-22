حسين الشيخ: حكومة الاحتلال تُعلن حرباً مفتوحة مع الفلسطينيين

وأعلنت وزارة الصحة استشهاد ثلاثة شبان، وإصابة ستة آخرين، أحدهم بجروح خطيرة، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، مخيم بلاطة شرق نابلس.

والشهداء الثلاثة، هم: فتحي جهاد عبد السلام رزق (30 عاماً)، وعبد الله يوسف محمد أبو حمدان (24 عاماً)، ومحمد بلال محمد زيتون (32 عاماً).

رام الله - دنيا الوطنقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، حسين الشيخ، إن حكومة الاحتلال تطلق يد جيشها لارتكاب جرائم يومية بحق أبناء شعبنا البطل.وأضاف في تغريدة عبر (تويتر)، أن "آخر هذه الجرائم ما حصل هذه الليلة من قتل وتدمير في مخيم الصمود بلاطة".وأكد الشيخ بأن "حكومة الاحتلال تُعلن حرباً مفتوحة مع الفلسطينيين بالقتل وتدمير المنازل والاستيطان واستباحة المقدسات، مما يتطلب من الكل الفلسطيني الوحدة والتلاحم ووضع سياسات مواجهة هذه الغطرسة وهذا التصعيد الخطير".وأضاف أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، أن "حكومة الاحتلال تعلن أن ثمن بقائها واستمرار ائتلافها هو الدم الفلسطيني".