جيش الاحتلال يصدر بياناً عقب العدوان على مخيم بلاطة





وأعلنت وزارة الصحة استشهاد ثلاثة شبان، وإصابة ستة آخرين، أحدهم بجروح خطيرة، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، مخيم بلاطة شرق نابلس، فجر اليوم الإثنين.



والشهداء الثلاثة، هم: فتحي جهاد عبد السلام رزق (30 عاماً)، وعبد الله يوسف محمد أبو حمدان (24 عاماً)، ومحمد بلال محمد زيتون (32 عاماً).



وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال، قد اقتحمت مخيم بلاطة فجر اليوم، وسط اطلاق كثيف للرصاص واندلاع مواجهات عنيفة، الأمر الذي أدى لاستشهاد الشبان الثلاثة، وإصابة ثلاثة آخرين على الأقل.



وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال نشرت قناصتها فوق بعض المنازل، كما منعت مركبات الاسعاف من دخول المخيم واخلاء الإصابات.



وأضافت أن قوات الاحتلال اقتحمت عشرات المنازل في المخيم وفتشتها وعبثت بمحتوياتها وعاثت فيها فساداً وخراباً.



رام الله - دنيا الوطنأصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، بياناً عقب عدوانه على مخيم بلاطة فجراً، والذي أدى لاستشهاد ثلاثة مواطنين وعدد من الإصابات.ووفق ما نشرته إذاعة جيش الاحتلال، فإن "أكثر من 400 جندي وضابط شاركوا في النشاط العسكري الليلة في نابلس قاموا خلالها بتفجير معمل عبوات واغتيال 3 فلسطينيين"وقالت صحيفة (يديعوت أحرنوت) الإسرائيلية، إن "اقتحام مخيم بلاطة استمر 4 ساعات، وشاركت فيه سيريت جفعاتي، ووحدة ماجلان، وقوات الدوفدوفان، وقوات حرس الحدود والكتيبة 50 التابة للناحل".