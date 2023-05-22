الاحتلال يصيب شاباً ويعتقل ثلاثة آخرين خلال اقتحام مدينة جنين

رام الله - دنيا الوطنأصيب شاب، واعتُقل ثلاثة آخرون خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، عدة أحياء من مدينة جنين.وأفادت مصادر محلية، بأن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت عدة أحياء من المدينة، ونشرت قناصتها على أسطح بعض البنايات في حيي المراح وخلة الصوحة، وداهمت عدة منازل وفتشتها وعبثت بمحتوياتها، واعتقلت ثلاثة مواطنين، وهم: أدهم نبيل جلبوني، وأحمد محاجنة الشخشير، وساهر محاجنة.وأضافت أن قوات الاحتلال أطلقت كلابها البوليسية صوب والد الأسير الشخشير، ما أدى لإصابته بجروح وتم نقله إلى المستشفى.وأشارت إلى أن مواجهات دارت بين الشبان وقوات الاحتلال في عدة مناطق من المدينة، أسفرت عن إصابة شاب بجروح في وجهه بفعل شظايا رصاص الاحتلال، وجرى نقله إلى المستشفى.وأعلنت مديرية التربية والتعليم في جنين عن تأجيل دوام المدارس في المدينة ومخيمها إلى الساعة التاسعة صباحا، حفاظا على سلامة الطلبة.