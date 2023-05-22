الطقس: ارتفاع ملحوظ على درجات الحرارة

رام الله - دنيا الوطنتوقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الإثنين، حارًا نسبيا الى حار وجاف ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، والرياح جنوبية شرقية الى جنوبية غربية معتدلة الى نشطة السرعة ومثيرة للغبار والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.هذه الليلة: يكون الجو صافيا بوجه عام وباردا نسبيا خاصة في المناطق الجبلية، والرياح شمالية غربية الى جنوبية غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.الثلاثاء، يكون الجو غائمًا جزئيًا الى صاف ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها اعلى من معدلها العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.الأربعاء، يكون الجو صافيًا بوجه عام وحارًا نسبيًا الى حار، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية إلى جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.الخميس، يكون الجو غائما جزئيا الى صاف بوجه عام وحارًا نسبيًا، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.