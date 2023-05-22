ثلاثة شهداء وعدة إصابات خلال اقتحام الاحتلال مخيم بلاطة شرق نابلس



وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال، قد اقتحمت مخيم بلاطة فجر اليوم، وسط اطلاق كثيف للرصاص واندلاع مواجهات عنيفة، الأمر الذي أدى لاستشهاد الشبان الثلاثة، وإصابة ثلاثة آخرين على الأقل .



وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال نشرت قناصتها فوق بعض المنازل، كما منعت مركبات الاسعاف من دخول المخيم واخلاء الإصابات.



وأضافت أن قوات الاحتلال اقتحمت عشرات المنازل في المخيم وفتشتها وعبثت بمحتوياتها وعاثت فيها فساداً وخراباً.



وباستشهاد الشبان الثلاثة في مخيم بلاطة، ترتفع حصيلة الشهداء برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين منذ بداية العام الجاري إلى 156 شهيداً، 36 منهم في قطاع غزة، وبينهم 26 طفلاً.









رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الصحة استشهاد ثلاثة شبان، وإصابة ستة آخرين، أحدهم بجروح خطيرة، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، مخيم بلاطة شرق نابلس، فجر اليوم الإثنين.والشهداء الثلاثة، هم: فتحي جهاد عبد السلام رزق (30 عاماً)، وعبد الله يوسف محمد أبو حمدان (24 عاماً)، ومحمد بلال محمد زيتون (32 عاماً).