إعلام الاحتلال يكشف موعد الاجتماع الثاني لمنتدى النقب بمشاركة عربية إسرائيلية أميركية

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء اليوم الأحد، موعد الاجتماع الثاني لـ "منتدى النقب"، بمشاركة عربية إسرائيلية أميركية.









وكان الاجتماع الأول عقد في النقب بأراضي عام 48، قبل نحو عام، حيث شارك به، وزير الخارجية الإسرائيلي آنذاك، يائير لبيد، وزير الخارجية المصري، سامح شكري، بالإضافة إلى وزراء خارجية الإمارات، البحرين، المغرب، الولايات المتحدة.





رام الله - دنيا الوطنوذكرت صحيفة (هآرتس)، أن الاجتماع الثاني للمنتدى سينعقد نهاية الشهر المقبل بمشاركة وزراء خارجية إسرائيل والولايات المتحدة والإمارات والبحرين والمغرب ومصر.