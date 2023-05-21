دولي

إعلام الاحتلال يكشف موعد الاجتماع الثاني لمنتدى النقب بمشاركة عربية إسرائيلية أميركية

إعلام الاحتلال يكشف موعد الاجتماع الثاني لمنتدى النقب بمشاركة عربية إسرائيلية أميركية
وزراء خارجية دول عربية والولايات المتحدة وإسرائيل في لقاء النقب
رام الله - دنيا الوطن
كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء اليوم الأحد، موعد الاجتماع الثاني لـ "منتدى النقب"، بمشاركة عربية إسرائيلية أميركية.

وذكرت صحيفة (هآرتس)، أن الاجتماع الثاني للمنتدى سينعقد نهاية الشهر المقبل بمشاركة وزراء خارجية إسرائيل والولايات المتحدة والإمارات والبحرين والمغرب ومصر.

وكان الاجتماع الأول عقد في النقب بأراضي عام 48، قبل نحو عام، حيث شارك به، وزير الخارجية الإسرائيلي آنذاك، يائير لبيد، وزير الخارجية المصري، سامح شكري، بالإضافة إلى وزراء خارجية الإمارات، البحرين، المغرب، الولايات المتحدة.

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