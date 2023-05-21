شؤون فلسطينية

الهباش يشارك في فعاليات منتدى روسيا والعالم الإسلامي بمدينة قازان الروسية

الهباش يشارك في فعاليات منتدى روسيا والعالم الإسلامي بمدينة قازان الروسية
محمود الهباش
رام الله - دنيا الوطن
شارك الشيخ الدكتور محمود الهباش قاضي قضاة فلسطين مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية على رأس وفد دولة فلسطين في فعاليات المنتدى الاقتصادي الـ 14 ( روسيا والعالم الاسلامي) في مدينة قازان بجمهورية تتارستان إحدى جمهوريات الاتحاد الروسي، بمشاركة وفود رسمية وشخصيات دينية وعلمية من 85 دولة من العالمين العربي والإسلامي
وجمهوريات روسيا الاتحادية.

وتهدف أعمال المنتدى البحث في التقنيات المالية الإسلامية والاستثمار الأجنبي المباشر، وتطوير التعاون الصناعي بين الأقاليم والدول، وتنمية الصادرات الروسية، وإنشاء منتجات سياحية جديدة، بالإضافة إلى تعزيز التعاون بين روسيا ودول منظمة التعاون الإسلامي في المجال العلمي والتعليمي والحوكمة وقضايا أخرى.

ويبحث المنتدى تطوير ممر النقل الدولي بين الشمال والجنوب، والشراكة بين روسيا الاتحادية ودول منظمة التعاون الإسلامي"، وعرض الرؤية الاستراتيجية.

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