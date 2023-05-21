الغرفة التجارية بغزة تعقد لقاءً لمناقشة الاستفسارات المتعلقة باستيراد البضائع والتنسيقات الخاصة

رام الله - دنيا الوطنعقدت غرفة تجارة وصناعة وزراعة محافظة غزة اليوم لقاءً لمناقشة كافة الاستفسارات المتعلقة باستيراد وتصدير البضائع والتنسيقات الخاصة، مع رئيس اللجنة الرئاسية لتنسيق البضائع م.رائد فتوح، بحضور رئيس مجلس الإدارة م. عائد أبو رمضان، ونائب رئيس مجلس الإدارة أ. ايمان عواد، وأمين السر ومنسق لجنة المعابر الحاج نبيل شراب، وأعضاء مجلس الإدارة أ. رياض السوافيري، أ. حسام الحويطي، أ. سائد أبو العوف، أ. وسيم الحلو، ولفيف من أعضاء الهيئة العامة بالغرفة التجارية العاملين بمجال الاستيراد والتصدير.بدوره رحب رئيس مجلس الإدارة بالحضور من أعضاء مجلس الإدارة والهيئة العامة للغرفة وكذلك برئيس اللجنة الرئاسية لتنسيق البضائع والوفد المرافق له، مشيداً بالجهود التي تبذلها اللجنة وطواقمها العاملة في قطاع غزة، والخدمات التي يقدمونها لكافة التجار المستوردين والمصدرين، وعلى جهوزيتهم الدائمة وسرعة الأداء بدقة وشفافية.وأكد أبو رمضان على حرص الغرفة التجارية لمتابعة كافة المشاكل والمعيقات التي تواجه القطاع الخاص مع كافة الجهات المختصة، والعمل على تقديم التدخلات المطلوبة من أجل المساهمة في إيجاد الحلول المناسبة لها، بما يعزز ويدعم كافة القطاعات الاقتصادية. لافتاً أن الغرفة لم تألوا جهداً بالتواصل مع الجهات الدولية لشرح المصاعب التي يواجها التجار في المعابر وكذلك التواصل والتدخل مع وزارة الاقتصاد ووزارة المالية من أجل تذليل الصعاب التي يواجهها المستوردين والمصدرين بالإضافة للزيارات الميدانية للمعابر من أجل الاطلاع على سير العمل.وأشار أمين سر الغرفة التجارية ومنسق لجنة المعابر، إلى أن هذا اللقاء يأتي ضمن الجهود التي تبذلها الغرفة التجارية ولجنة المعابر، في متابعة المشاكل والمعيقات على معابر قطاع غزة، والاجابة على كافة الاستفسارات والإجراءات المتعلقة بحركة دخول وخروج البضائع من قطاع غزة، شاكراً رئيس اللجنة الرئاسية لتنسيق البضائع والوفد المرافق له لاستجابتهم لحضور اللقاء والاجابة عن تساؤلات واستفسارات التجار والشركات العاملة بمجال الاستيراد والتصدير.وأعرب رئيس اللجنة الرئاسية لتنسيق البضائع م.رائد فتوح عن شكره للغرفة التجارية ومجلس إدارتها، ولمنسق لجنة المعابر لدعوتهم للقاء، مؤكداً على العلاقة التكاملية بين اللجنة والغرفة التجارية، واستعداهم التام للعمل على خدمة جميع القطاعات الاقتصادية في قطاع غزة.وأشار فتوح إلى أن اللجنة الرئاسية لتنسيق البضائع تعمل ضمن الإدارة العامة للمعابر والحدود في السلطة الوطنية الفلسطينية، وتشرف على دخول وخروج البضائع عبر كرم أبو سالم، ولا يوجد لديها أي تدخل بالصادرات أو الواردات عبر بوابه صلاح الدين، وتحرص على التقدم والتطور وتقديم أفضل الخدمات للتجار وسرعة وسهولة التعامل، لافتاً إلى أنه تم عمل نظام الكتروني يمكن التاجر من تقديم طلب إدخال البضاعة بسهولة وسرعة وبطريقة آمنة.وأجاب فتوح على المداخلات والاستفسارات التي تقدم بها التجار والشركات المستوردة والمصدرة، والمتعلقة بمشاكل التصدير الداخلية والخارجية والمنع الفني والأمني، ومشاكل الاستيراد، والتنسيقات الخاصة.وأوضح فتوح أن الإدارة العامة للمعابر والحدود برئاسة السيد نظمي مهنا واللجنة الرئاسية لتنسيق البضائع طالبت بضرورة إعادة تصدير الموبيليا والأثاث من قطاع غزة والتي تم منعها مؤخراً، وأن هناك اتصالات مع كافة الأطراف لحل المشكلة بأسرع وقت.وحول مشكلة المنع الأمني أوضح فتوح أن هذا الأمر يتعلق بالجانب الإسرائيلي، وليس للجنة تنسيق البضائع أي تدخل بهذا الشأن، أما بالنسبة للمنع الفني، فإنه قد يكون بسبب نقص بالمستندات أو المعلومات وهذا يتم التعامل معه بمجرد تقديم طلب.وبما يتعلق بالتصدير للأسواق الخارجية، أكد فتوح أنه لا يوجد أي مشاكل بتصدير البضائع للدول الخارجية، وإنما المشاكل تتعلق بالتسويق للضفة الغربية وإسرائيل، وتتمثل بإجراءات التصدير وليس لها علاقة بالمنتج.