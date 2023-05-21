شؤون فلسطينية

حمد تشيد بموقف جمهورية نيكاراغوا الداعم للقضية الفلسطينية

حمد تشيد بموقف جمهورية نيكاراغوا الداعم للقضية الفلسطينية
رام الله - دنيا الوطن
افتتحت د. آمال حمد وزيرة شؤون المرأة، في رام الله، جلسة حوارية لاستعراض واقع المرأة بكافة المناطق وفتح آفاق التعاون والحوار المستقبلي والتي تقودها طاقم شؤون المرأة، عبر تقنية الزووم، وضمت الجلسة كل من وزيرة المرأة د.جيسيكا باديلا ووزيرة الأسرة جوهانا فلورنس في جمهورية نيكاراغوا والسفير روبرتو موراليس سفير جمهورية نيكاراغوا لدى دولة فلسطين ود.أريج عودة رئيس مجلس إدارة الطاقم و منى الخليلي أمين سر الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية.

واستهلت حمد كلمتها بالإشادة بموقف جمهورية نيكاراغوا الداعم للقضية الفلسطينية بالمحافل الدولية والأممية، وأضافت أنه في هذه الفترة حلت علينا جريمة ممتدة على مدار 75 عاماً، ذكرى أليمة وقاسية هي ذكرى النكبة والتهجير والتشريد للشعب الفلسطيني.

 وأكدت حمد على أهمية التعاون مع الجهات الدولية وتبادل الخبرات معها في مجال تمكين المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين، وقدمت لمحة عن عمل وزارة شؤون المرأة على السياسات والقوانين التي تهدف لتعزيز المساواة وتمكين النساء سياسياً واقتصادياً واجتماعياً.

وأضافت د.حمد أن الوزارة خلال الفترة السابقة عملت على عدد من الخطط منها الخطة الاستراتيجية عبر القطاعية للنوع الاجتماعي وقرار مجلس الأمن 1325 بمشاركة كل أطراف الدولة، ومناهضة العنف ضد النساء، وأنشأت العديد من اللجان الوطنية والمجلس الاستشاري، وعملت على كثير من المحاور لتضمين قضايا النوع الإجتماعي في خطط الحكومة، وشكلت لجان لموائمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات الدولية.

وختمت د.حمد قائلة: "بأننا نتطلع لتبادل الخبرات والتعرف على تجاربكم الرائدة، والبناء على الإنجازات المحققة بكافة المجالات للارتقاء بواقع ومكانة المرأة الفلسطينية، وتقديم الدعم الكامل للشعب الفلسطيني في كافة المحافل الدولية والأممية".

أخبار ذات صلة

طالع بالأسماء: كشف تنسيقات مصرية للسفر عبر معبر رفح يوم الثلاثاء

طالع بالأسماء: كشف تنسيقات مصرية للسفر عبر معبر رفح يوم الثلاثاء

الهباش يشارك في فعاليات منتدى روسيا والعالم الإسلامي بمدينة قازان الروسية

الهباش يشارك في فعاليات منتدى روسيا والعالم الإسلامي بمدينة قازان الروسية

الغرفة التجارية بغزة تعقد لقاءً لمناقشة الاستفسارات المتعلقة باستيراد البضائع والتنسيقات الخاصة

الغرفة التجارية بغزة تعقد لقاءً لمناقشة الاستفسارات المتعلقة باستيراد البضائع والتنسيقات الخاصة

حمد تشيد بموقف جمهورية نيكاراغوا الداعم للقضية الفلسطينية

حمد تشيد بموقف جمهورية نيكاراغوا الداعم للقضية الفلسطينية

حماس: عملية الدهس في حوارة ردٌ طبيعي على اقتحام بن غفير للأقصى

حماس: عملية الدهس في حوارة ردٌ طبيعي على اقتحام بن غفير للأقصى

حماس ترد على تصريحات نتنياهو بشأن القدس

حماس ترد على تصريحات نتنياهو بشأن القدس

حماس: شعبنا قادر على رد عدوان الاحتلال وحماية المسجد الأقصى

حماس: شعبنا قادر على رد عدوان الاحتلال وحماية المسجد الأقصى

اشتية يتسلم التقرير السنوي سلطة جودة البيئة لعام 2022

اشتية يتسلم التقرير السنوي سلطة جودة البيئة لعام 2022

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

حمد تشيد بموقف جمهورية نيكاراغوا الداعم للقضية الفلسطينية

حمد تشيد بموقف جمهورية نيكاراغوا الداعم للقضية الفلسطينية

حماس: عملية الدهس في حوارة ردٌ طبيعي على اقتحام بن غفير للأقصى

حماس: عملية الدهس في حوارة ردٌ طبيعي على اقتحام بن غفير للأقصى

حماس: شعبنا قادر على رد عدوان الاحتلال وحماية المسجد الأقصى

حماس: شعبنا قادر على رد عدوان الاحتلال وحماية المسجد الأقصى

اشتية يتسلم التقرير السنوي سلطة جودة البيئة لعام 2022

اشتية يتسلم التقرير السنوي سلطة جودة البيئة لعام 2022

&quot;التربية&quot; و&quot;جايكا&quot; توقعان اتفاقيتين لتطوير غرف مصادر متعددة الاستخدام وجودة تعليم الرياضيات والعلوم

"التربية" و"جايكا" توقعان اتفاقيتين لتطوير غرف مصادر متعددة الاستخدام وجودة تعليم الرياضيات والعلوم

رئاسة التشريعي بغزة تصدر بياناً بعد اقتحام بن غفير للمسجد الأقصى

رئاسة التشريعي بغزة تصدر بياناً بعد اقتحام بن غفير للمسجد الأقصى

غزة: لجنة التربية والقضايا الاجتماعية بالتشريعي تناقش بروتوكول تخزين الأدوية

غزة: لجنة التربية والقضايا الاجتماعية بالتشريعي تناقش بروتوكول تخزين الأدوية

اشتية: العدوان على مقدساتنا الإسلامية والمسيحية يجب أن يوقف

اشتية: العدوان على مقدساتنا الإسلامية والمسيحية يجب أن يوقف

منوعات

منصة سبوتفاي تحذف بعض أعمال الفنان الفلسطيني محمد عساف

منصة سبوتفاي تحذف بعض أعمال الفنان الفلسطيني محمد عساف

لقاء الخميسي تُشعل الانستغرام بإطلالة جريئة

لقاء الخميسي تُشعل الانستغرام بإطلالة جريئة

تعليق ناري من عمرو مصطفى حول غناء حمو بيكا أغانيه

تعليق ناري من عمرو مصطفى حول غناء حمو بيكا أغانيه

بالفيديو.. عادل إمام يفاجئ عامر شريف بمداخلة هاتفية بعد غياب لسنوات

بالفيديو.. عادل إمام يفاجئ عامر شريف بمداخلة هاتفية بعد غياب لسنوات

ما حقيقة وفاة الفنانة علا غانم؟

ما حقيقة وفاة الفنانة علا غانم؟

بالفيديو.. لميس الحديدي تهاجم محمد رمضان بعد صورة الدولارات

بالفيديو.. لميس الحديدي تهاجم محمد رمضان بعد صورة الدولارات

لن تصدق.. سعر صادم لإطلالة سيرين عبد النور الأخيرة

لن تصدق.. سعر صادم لإطلالة سيرين عبد النور الأخيرة

شاهد الصور.. حماقي يشعل زفاف ابنة حميد الشاعري وسط النجوم

شاهد الصور.. حماقي يشعل زفاف ابنة حميد الشاعري وسط النجوم

ظهور لافت لرانيا يوسف مع الراقصة جوهرة

ظهور لافت لرانيا يوسف مع الراقصة جوهرة

دينا الشربيني تفجّر مفاجأة حول حالتها العاطفية

دينا الشربيني تفجّر مفاجأة حول حالتها العاطفية

عربي

البرلمان العربي يدين اقتحام بن غفير للأقصى المبارك للمرة الثانية

البرلمان العربي يدين اقتحام بن غفير للأقصى المبارك للمرة الثانية

فيديو..حزب الله يجري مناورة تضمنت محاكاة لعملية أسر آلية عسكرية واستخدام مسيرات تكتيكية

فيديو..حزب الله يجري مناورة تضمنت محاكاة لعملية أسر آلية عسكرية واستخدام مسيرات تكتيكية

تعليق مصر على اقتحام بن غفير للمسجد الأقصى

تعليق مصر على اقتحام بن غفير للمسجد الأقصى

البحرين تعلن استئناف تمثيلها الدبلوماسي مع لبنان

البحرين تعلن استئناف تمثيلها الدبلوماسي مع لبنان