حماس: عملية الدهس في حوارة ردٌ طبيعي على اقتحام بن غفير للأقصى

وأفادت إذاعة جيش الاحتلال، مساء اليوم، بإصابة جندي إسرائيلي بجروح جرّاء عملية دهس في حوارة جنوب نابلس وانسحاب المنفذ.





ووفق منظمة (إنقاذ بلا حدود) الإسرائيلية، فقد تم نقل إصابة طفيفة من مكان عملية الدهس قرب حاجز حوارة جنوب نابلس.

رام الله - دنيا الوطنقال الناطق باسم حركة حماس عن مدينة القدس، محمد حمادة، إنّ "عملية الدهس البطولية في حوارة مساء اليوم، رد طبيعي على جرائم الاحتلال المتصاعدة بحق شعبنا، وآخرها اقتحام الوزير المتطرف إيتمار بن غفير باحات المسجد الأقصى".وأضاف في تصريح صحفي، أن "شعبنا لا ينكسر وسيرد بكل قوة على تدنيس الأقصى ومحاولات بسط السيطرة عليه"، مشدداً على أن "كل محاولات إضعاف عبنا وثنيه عن مشروعه المقاوم ستبوء بالفشل، وسيتواصل صمودنا مهما بلغت التضحيات".ووجه التحية إلى حوارة وأبطال جبل النار، قائلاً: "نشد على أيدي مقاومينا وثوار شعبنا لمواصلة استهداف العدو بالعمليات النوعية في كل المناطق".