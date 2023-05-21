شؤون فلسطينية

حماس ترد على تصريحات نتنياهو بشأن القدس

حماس ترد على تصريحات نتنياهو بشأن القدس
رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو خلال جلسة حكومته في أنفاق حائط البراق
رام الله - دنيا الوطن
ردت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الأحد، على تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو بشأن القدس.

وقال حازم قاسم الناطق باسم الحركة، في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: "رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو يقول أنه حربه من أجل تهويد القدس لم تنته، ونحن نقول أن الشعب الفلسطيني سيواصل نضاله المشروع الذي يقع تحرير القدس في قلبه".

وأضاف: أن "شعبنا هو حتماً من سينتصر في المعركة حول هوية القدس، لأنه صاحب الحق والأرض والتاريخ والمكان".

وكان نتنياهو قال اليوم الأحد، إنه "يجب أن نستمر في الحفاظ على هذه الحكومة ونمرر الميزانية من أجل وحدة القدس"، وفق تعبيره.

وأضاف في مستهل جلسة حكومته الأسبوعية: "أبو مازن قال في الأمم المتحدة إن الشعب اليهودي لا علاقة له بالقدس وأن شرق المدينة جزء من مناطق السلطة".

وتابع: "نحن اليوم نعقد اجتماع الحكومة قرب الأقصى لنوضح له ارتباطا بالمدينة، وأن الشعب اليهودي هنا قبل 3000 عام، كانت القدس عاصمتنا قبل لندن وواشنطن"، وفق زعمه.

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