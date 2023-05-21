حماس ترد على تصريحات نتنياهو بشأن القدس

ردت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الأحد، على تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو بشأن القدس.

وكان نتنياهو قال اليوم الأحد، إنه "يجب أن نستمر في الحفاظ على هذه الحكومة ونمرر الميزانية من أجل وحدة القدس"، وفق تعبيره.





وأضاف في مستهل جلسة حكومته الأسبوعية: "أبو مازن قال في الأمم المتحدة إن الشعب اليهودي لا علاقة له بالقدس وأن شرق المدينة جزء من مناطق السلطة".



