حماس: شعبنا قادر على رد عدوان الاحتلال وحماية المسجد الأقصى

رام الله - دنيا الوطنأكد الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، عن مدينة القدس محمد حمادة، أن شعبنا الفلسطيني قادر على رد عدوان الاحتلال المتصاعد في المسجد الأقصى.وأضاف حمادة أن شعبنا سيظل حارساً أميناً للمسجد الأقصى، وذلك في أعقاب اقتحام الوزير المتطرف بحكومة الاحتلال إيتمار بن غفير للمسجد المبارك، وعقد حكومة الاحتلال اجتماعاً لها في نفق أسفل الأقصى.وأوضح أن عدوان بن غفير على الأقصى، يأتي في سياق مخططات الاحتلال لتهويد القدس زمانياً ومكانياً، منوهاً إلى أنّ اجتماع حكومة الاحتلال في نفق تحت ساحة البراق، هو دليل دامغ على تعمد الاحتلال الاعتداء على المقدسات.وذكر أنّ "الاحتلال يتوهم أن زيادة الاعتداءات على الأقصى، ستفرض وقائع جديدة في القدس المحتلة"، مشدداً على أن أفعال الحكومة الفاشية في الأقصى لن تغير من واقع المدينة المقدسة شيئاً.وتابع قائلاً: " الشعب الفلسطيني قادر على رد عدوان الاحتلال ، وسيظل حارسًا أمينًا للمسجد الأقصى".