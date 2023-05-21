شؤون فلسطينية

اشتية يتسلم التقرير السنوي سلطة جودة البيئة لعام 2022

اشتية يتسلم التقرير السنوي سلطة جودة البيئة لعام 2022
رام الله - دنيا الوطن
تسلّم رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم الأحد، التقرير السنوي لسلطة جودة البيئة لعام 2022، خلال استقباله رئيس السلطة نسرين التميمي.

واطلع اشتية من التميمي على أهم إنجازات سلطة البيئة خلال العام الماضي، وجهودها في وضع ومتابعة تنفيذ السياسات والاستراتيجيات من أجل بيئة نظيفة سليمة آمنة خالية من التلوث، ومواجهة الإجراءات الإسرائيلية.

كما أشاد رئيس الوزراء بجهود سلطة جودة البيئة في تعزيز الوعي البيئي، وضمان تحقيق تنمية بيئية مستدامة، وتعزيز حضور دولة فلسطين في المؤتمرات الدولية والعالمية والاتفاقيات والمعاهدات البيئية.

يُذكر أن سلطة البيئة نفذت نحو 1349 جولة تفتيشية في مختلف محافظات الوطن، و727 مسحا صناعيا، و53 دراسة تقييم للأثر البيئي، كما تم إخطار 395 مخالفة بيئية، ونجحت بضبط 37 حالة تهريب للنفايات الصلبة والخطرة من الجانب الإسرائيلي.

أخبار ذات صلة

حماس: شعبنا قادر على رد عدوان الاحتلال وحماية المسجد الأقصى

حماس: شعبنا قادر على رد عدوان الاحتلال وحماية المسجد الأقصى

اشتية يتسلم التقرير السنوي سلطة جودة البيئة لعام 2022

اشتية يتسلم التقرير السنوي سلطة جودة البيئة لعام 2022

كتلة الصحفي ترحب بدعوة الشعبية لإجراء حوار بين الأجسام الصحفية

كتلة الصحفي ترحب بدعوة الشعبية لإجراء حوار بين الأجسام الصحفية

&quot;التربية&quot; و&quot;جايكا&quot; توقعان اتفاقيتين لتطوير غرف مصادر متعددة الاستخدام وجودة تعليم الرياضيات والعلوم

"التربية" و"جايكا" توقعان اتفاقيتين لتطوير غرف مصادر متعددة الاستخدام وجودة تعليم الرياضيات والعلوم

بالفيديو: إصابة جندي إسرائيلي بعملية دهس جنوب نابلس وانسحاب المنفذ

بالفيديو: إصابة جندي إسرائيلي بعملية دهس جنوب نابلس وانسحاب المنفذ

قوات الاحتلال تقتحم بلدة بلعا شرق طولكرم

قوات الاحتلال تقتحم بلدة بلعا شرق طولكرم

شاهد: انطلاق امتحانات شهادة الثانوية الأزهرية في فلسطين

شاهد: انطلاق امتحانات شهادة الثانوية الأزهرية في فلسطين

رئاسة التشريعي بغزة تصدر بياناً بعد اقتحام بن غفير للمسجد الأقصى

رئاسة التشريعي بغزة تصدر بياناً بعد اقتحام بن غفير للمسجد الأقصى

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

اشتية يتسلم التقرير السنوي سلطة جودة البيئة لعام 2022

اشتية يتسلم التقرير السنوي سلطة جودة البيئة لعام 2022

&quot;التربية&quot; و&quot;جايكا&quot; توقعان اتفاقيتين لتطوير غرف مصادر متعددة الاستخدام وجودة تعليم الرياضيات والعلوم

"التربية" و"جايكا" توقعان اتفاقيتين لتطوير غرف مصادر متعددة الاستخدام وجودة تعليم الرياضيات والعلوم

رئاسة التشريعي بغزة تصدر بياناً بعد اقتحام بن غفير للمسجد الأقصى

رئاسة التشريعي بغزة تصدر بياناً بعد اقتحام بن غفير للمسجد الأقصى

غزة: لجنة التربية والقضايا الاجتماعية بالتشريعي تناقش بروتوكول تخزين الأدوية

غزة: لجنة التربية والقضايا الاجتماعية بالتشريعي تناقش بروتوكول تخزين الأدوية

اشتية: العدوان على مقدساتنا الإسلامية والمسيحية يجب أن يوقف

اشتية: العدوان على مقدساتنا الإسلامية والمسيحية يجب أن يوقف

الهباش ردًا على نتنياهو: كل المستعمرين أمثالك رحلوا وبقيت القدس وأنت أيضًا سترحل

الهباش ردًا على نتنياهو: كل المستعمرين أمثالك رحلوا وبقيت القدس وأنت أيضًا سترحل

المفتي العام: اقتحامات وزراء وأعضاء (كنيست) لن تغير من الوضع القانوني والديني والتاريخي القائم

المفتي العام: اقتحامات وزراء وأعضاء (كنيست) لن تغير من الوضع القانوني والديني والتاريخي القائم

مركز شرطة النصيرات يضبط سلاحاً استخدم في شجار عائلي

مركز شرطة النصيرات يضبط سلاحاً استخدم في شجار عائلي

منوعات

منصة سبوتفاي تحذف بعض أعمال الفنان الفلسطيني محمد عساف

منصة سبوتفاي تحذف بعض أعمال الفنان الفلسطيني محمد عساف

لقاء الخميسي تُشعل الانستغرام بإطلالة جريئة

لقاء الخميسي تُشعل الانستغرام بإطلالة جريئة

تعليق ناري من عمرو مصطفى حول غناء حمو بيكا أغانيه

تعليق ناري من عمرو مصطفى حول غناء حمو بيكا أغانيه

بالفيديو.. عادل إمام يفاجئ عامر شريف بمداخلة هاتفية بعد غياب لسنوات

بالفيديو.. عادل إمام يفاجئ عامر شريف بمداخلة هاتفية بعد غياب لسنوات

ما حقيقة وفاة الفنانة علا غانم؟

ما حقيقة وفاة الفنانة علا غانم؟

بالفيديو.. لميس الحديدي تهاجم محمد رمضان بعد صورة الدولارات

بالفيديو.. لميس الحديدي تهاجم محمد رمضان بعد صورة الدولارات

لن تصدق.. سعر صادم لإطلالة سيرين عبد النور الأخيرة

لن تصدق.. سعر صادم لإطلالة سيرين عبد النور الأخيرة

شاهد الصور.. حماقي يشعل زفاف ابنة حميد الشاعري وسط النجوم

شاهد الصور.. حماقي يشعل زفاف ابنة حميد الشاعري وسط النجوم

ظهور لافت لرانيا يوسف مع الراقصة جوهرة

ظهور لافت لرانيا يوسف مع الراقصة جوهرة

دينا الشربيني تفجّر مفاجأة حول حالتها العاطفية

دينا الشربيني تفجّر مفاجأة حول حالتها العاطفية

عربي

البرلمان العربي يدين اقتحام بن غفير للأقصى المبارك للمرة الثانية

البرلمان العربي يدين اقتحام بن غفير للأقصى المبارك للمرة الثانية

تعليق مصر على اقتحام بن غفير للمسجد الأقصى

تعليق مصر على اقتحام بن غفير للمسجد الأقصى

البحرين تعلن استئناف تمثيلها الدبلوماسي مع لبنان

البحرين تعلن استئناف تمثيلها الدبلوماسي مع لبنان

إعلان هدنة جديدة بالسودان بين طرفي النزاع

إعلان هدنة جديدة بالسودان بين طرفي النزاع