"التربية" و"جايكا" توقعان اتفاقيتين لتطوير غرف مصادر متعددة الاستخدام وجودة تعليم الرياضيات والعلوم







رام الله - دنيا الوطنوقّع وزير التربية والتعليم، مروان عورتاني، مع الممثل العام للوكالة اليابانية للتطوير في فلسطين (جايكا) ميتسوتاكا هوشي، ومسؤول برامج التعليم في جايكا شيمبي تاجوتشي، اتفاقيتين لتطوير غرف مصادر متعددة الاستخدام وجودة تعليم مبحثي الرياضيات والعلوم.وتهدف الاتفاقية الأولى إلى تطوير غرف مصادر متعددة الاستخدام في 30 مدرسة في الضفة الغربية، بحيث يتم تزويد هذه المدارس بالحواسيب والشاشات والمصادر التكنولوجية الأخرى التي ستسهم في مساعدة المعلمين في توظيف التكنولوجيا والمصادر التعليمية الرقمية، وكذلك تساعد الطلبة في استخدام هذه المصادر في تعلمهم الذاتي، ومن ناحية أخرى سيتم من خلال هذه الاتفاقية دعم فضائية فلسطين التعليمية بمصادر وتجهيزات لإنتاج أفلام تعليمية لاستخدامها في عملية التعليم والتعلم.وتنص الاتفاقية الثانية على تمديد مشروع تحسين تعليم العلوم والرياضيات للمرحلة الأساسية العليا عاما إضافيا؛ لتتمكن الوزارة من إنهاء هذا البرنامج والوصول إلى الأهداف المخطط لها، وذلك لتعويض فترة الانقطاع في البرنامج بسبب جائحة كورونا.وحضر مراسم التوقيع؛ الوكيل المساعد للشؤون التعليمية أيوب عليان، والوكيل المساعد للشؤون الطلابية صادق الخضور، ومدير عام الإبداع والتميز مرعي الصوص، ومدير عام المشاريع مهند أبو شمة، ومن جايكا مسؤول صياغة برامج للتعليم إينا أوينو، ومستشار المسح المبدئي لمشروع دعم التعليم عن بعد تاماكي، ومسؤولة برامج التعليم هناء براهمة.