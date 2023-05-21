شؤون فلسطينية

"التربية" و"جايكا" توقعان اتفاقيتين لتطوير غرف مصادر متعددة الاستخدام وجودة تعليم الرياضيات والعلوم

"التربية" و"جايكا" توقعان اتفاقيتين لتطوير غرف مصادر متعددة الاستخدام وجودة تعليم الرياضيات والعلوم
رام الله - دنيا الوطن
وقّع وزير التربية والتعليم، مروان عورتاني، مع الممثل العام للوكالة اليابانية للتطوير في فلسطين (جايكا) ميتسوتاكا هوشي، ومسؤول برامج التعليم في جايكا شيمبي تاجوتشي، اتفاقيتين لتطوير غرف مصادر متعددة الاستخدام وجودة تعليم مبحثي الرياضيات والعلوم.

وتهدف الاتفاقية الأولى إلى تطوير غرف مصادر متعددة الاستخدام في 30 مدرسة في الضفة الغربية، بحيث يتم تزويد هذه المدارس بالحواسيب والشاشات والمصادر التكنولوجية الأخرى التي ستسهم في مساعدة المعلمين في توظيف التكنولوجيا والمصادر التعليمية الرقمية، وكذلك تساعد الطلبة في استخدام هذه المصادر في تعلمهم الذاتي، ومن ناحية أخرى سيتم من خلال هذه الاتفاقية دعم فضائية فلسطين التعليمية بمصادر وتجهيزات لإنتاج أفلام تعليمية لاستخدامها في عملية التعليم والتعلم.

وتنص الاتفاقية الثانية على تمديد مشروع تحسين تعليم العلوم والرياضيات للمرحلة الأساسية العليا عاما إضافيا؛ لتتمكن الوزارة من إنهاء هذا البرنامج والوصول إلى الأهداف المخطط لها، وذلك لتعويض فترة الانقطاع في البرنامج بسبب جائحة كورونا.

وحضر مراسم التوقيع؛ الوكيل المساعد للشؤون التعليمية أيوب عليان، والوكيل المساعد للشؤون الطلابية صادق الخضور، ومدير عام الإبداع والتميز مرعي الصوص، ومدير عام المشاريع مهند أبو شمة، ومن جايكا مسؤول صياغة برامج للتعليم إينا أوينو، ومستشار المسح المبدئي لمشروع دعم التعليم عن بعد تاماكي، ومسؤولة برامج التعليم هناء براهمة.  


أخبار ذات صلة

حماس: شعبنا قادر على رد عدوان الاحتلال وحماية المسجد الأقصى

حماس: شعبنا قادر على رد عدوان الاحتلال وحماية المسجد الأقصى

اشتية يتسلم التقرير السنوي سلطة جودة البيئة لعام 2022

اشتية يتسلم التقرير السنوي سلطة جودة البيئة لعام 2022

كتلة الصحفي ترحب بدعوة الشعبية لإجراء حوار بين الأجسام الصحفية

كتلة الصحفي ترحب بدعوة الشعبية لإجراء حوار بين الأجسام الصحفية

&quot;التربية&quot; و&quot;جايكا&quot; توقعان اتفاقيتين لتطوير غرف مصادر متعددة الاستخدام وجودة تعليم الرياضيات والعلوم

"التربية" و"جايكا" توقعان اتفاقيتين لتطوير غرف مصادر متعددة الاستخدام وجودة تعليم الرياضيات والعلوم

بالفيديو: إصابة جندي إسرائيلي بعملية دهس جنوب نابلس وانسحاب المنفذ

بالفيديو: إصابة جندي إسرائيلي بعملية دهس جنوب نابلس وانسحاب المنفذ

قوات الاحتلال تقتحم بلدة بلعا شرق طولكرم

قوات الاحتلال تقتحم بلدة بلعا شرق طولكرم

شاهد: انطلاق امتحانات شهادة الثانوية الأزهرية في فلسطين

شاهد: انطلاق امتحانات شهادة الثانوية الأزهرية في فلسطين

رئاسة التشريعي بغزة تصدر بياناً بعد اقتحام بن غفير للمسجد الأقصى

رئاسة التشريعي بغزة تصدر بياناً بعد اقتحام بن غفير للمسجد الأقصى

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

اشتية يتسلم التقرير السنوي سلطة جودة البيئة لعام 2022

اشتية يتسلم التقرير السنوي سلطة جودة البيئة لعام 2022

&quot;التربية&quot; و&quot;جايكا&quot; توقعان اتفاقيتين لتطوير غرف مصادر متعددة الاستخدام وجودة تعليم الرياضيات والعلوم

"التربية" و"جايكا" توقعان اتفاقيتين لتطوير غرف مصادر متعددة الاستخدام وجودة تعليم الرياضيات والعلوم

رئاسة التشريعي بغزة تصدر بياناً بعد اقتحام بن غفير للمسجد الأقصى

رئاسة التشريعي بغزة تصدر بياناً بعد اقتحام بن غفير للمسجد الأقصى

غزة: لجنة التربية والقضايا الاجتماعية بالتشريعي تناقش بروتوكول تخزين الأدوية

غزة: لجنة التربية والقضايا الاجتماعية بالتشريعي تناقش بروتوكول تخزين الأدوية

اشتية: العدوان على مقدساتنا الإسلامية والمسيحية يجب أن يوقف

اشتية: العدوان على مقدساتنا الإسلامية والمسيحية يجب أن يوقف

الهباش ردًا على نتنياهو: كل المستعمرين أمثالك رحلوا وبقيت القدس وأنت أيضًا سترحل

الهباش ردًا على نتنياهو: كل المستعمرين أمثالك رحلوا وبقيت القدس وأنت أيضًا سترحل

المفتي العام: اقتحامات وزراء وأعضاء (كنيست) لن تغير من الوضع القانوني والديني والتاريخي القائم

المفتي العام: اقتحامات وزراء وأعضاء (كنيست) لن تغير من الوضع القانوني والديني والتاريخي القائم

مركز شرطة النصيرات يضبط سلاحاً استخدم في شجار عائلي

مركز شرطة النصيرات يضبط سلاحاً استخدم في شجار عائلي

منوعات

منصة سبوتفاي تحذف بعض أعمال الفنان الفلسطيني محمد عساف

منصة سبوتفاي تحذف بعض أعمال الفنان الفلسطيني محمد عساف

لقاء الخميسي تُشعل الانستغرام بإطلالة جريئة

لقاء الخميسي تُشعل الانستغرام بإطلالة جريئة

تعليق ناري من عمرو مصطفى حول غناء حمو بيكا أغانيه

تعليق ناري من عمرو مصطفى حول غناء حمو بيكا أغانيه

بالفيديو.. عادل إمام يفاجئ عامر شريف بمداخلة هاتفية بعد غياب لسنوات

بالفيديو.. عادل إمام يفاجئ عامر شريف بمداخلة هاتفية بعد غياب لسنوات

ما حقيقة وفاة الفنانة علا غانم؟

ما حقيقة وفاة الفنانة علا غانم؟

بالفيديو.. لميس الحديدي تهاجم محمد رمضان بعد صورة الدولارات

بالفيديو.. لميس الحديدي تهاجم محمد رمضان بعد صورة الدولارات

لن تصدق.. سعر صادم لإطلالة سيرين عبد النور الأخيرة

لن تصدق.. سعر صادم لإطلالة سيرين عبد النور الأخيرة

شاهد الصور.. حماقي يشعل زفاف ابنة حميد الشاعري وسط النجوم

شاهد الصور.. حماقي يشعل زفاف ابنة حميد الشاعري وسط النجوم

ظهور لافت لرانيا يوسف مع الراقصة جوهرة

ظهور لافت لرانيا يوسف مع الراقصة جوهرة

دينا الشربيني تفجّر مفاجأة حول حالتها العاطفية

دينا الشربيني تفجّر مفاجأة حول حالتها العاطفية

عربي

البرلمان العربي يدين اقتحام بن غفير للأقصى المبارك للمرة الثانية

البرلمان العربي يدين اقتحام بن غفير للأقصى المبارك للمرة الثانية

تعليق مصر على اقتحام بن غفير للمسجد الأقصى

تعليق مصر على اقتحام بن غفير للمسجد الأقصى

البحرين تعلن استئناف تمثيلها الدبلوماسي مع لبنان

البحرين تعلن استئناف تمثيلها الدبلوماسي مع لبنان

إعلان هدنة جديدة بالسودان بين طرفي النزاع

إعلان هدنة جديدة بالسودان بين طرفي النزاع