قوات الاحتلال تقتحم بلدة بلعا شرق طولكرم



وأفادت مصادر محلية، بأن قوات كبيرة من جيش الاحتلال داهمت عددا من منازل المواطنين في الحي الغربي للبلدة، وفتشتها تفتيشا دقيقا وحطمت محتوياتها، عرف من أصحابها الأسيران زيد ومجاهد حمدان، اللذان اعتقلا يوم الجمعة الماضي، إلى جانب تخريب مركبة أحد المواطنين كانت متوقفة في المكان.



ودارت مواجهات في البلدة بين الشبان وجنود الاحتلال الذين أطلقوا الأعيرة النارية وقنابل الصوت دون ان يبلغ عن اصابات او اعتقالات.





رام الله - دنيا الوطناقتحمت قوات الاحتلال، اليوم الأحد، بلدة بلعا شرق طولكرم وسط اندلاع مواجهات بينها وبين الشبان الذين تصدوا للاقتحام .