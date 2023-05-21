شؤون فلسطينية

شاهد: انطلاق امتحانات شهادة الثانوية الأزهرية في فلسطين

شاهد: انطلاق امتحانات شهادة الثانوية الأزهرية في فلسطين
رام الله - دنيا الوطن
انطلقت صباح اليوم الأحد، امتحانات شهادة الثانوية الأزهرية في معاهد دولة فلسطين للعام الدراسي 2022/ 2023، بقسميها العلمي والأدبي.

وقال عميد المعاهد الأزهرية في فلسطين، أ.د علي رشيد النجار: "إن طلبة المعاهد الأزهرية الستة في قطاع غزة، امتحنوا صباح اليوم في مادة القرآن الكريم، حيث انتظموا داخل القاعات بمعهد غزة الديني في تمام الساعة العاشرة صباحا".

وأكد أن الإدارة العامة للمعاهد الأزهرية حرصت على توفير كافة الأجواء التي تتناسب مع الحالة النفسية والذهنية للطلبة خلال تقديمهم للامتحانات.

وأشار إلى أن أسئلة امتحانات الثانوية الأزهرية توضع من قبل الإدارة المركزية للامتحانات بمشيخة الأزهر الشريف في جمهورية مصر العربية، كما تقوم الإدارة العامة للمعاهد الأزهرية في فلسطين بإرسال أوراق الإجابة إلى مشيخة الأزهر عبر معبر رفح البري عن طريق سفارة دولة فلسطين في القاهرة لتصحح هناك.

ونوه النجار إلى أن نسب النجاح في امتحانات شهادة الثانوية الأزهرية وصلت العام الماضي إلى 83.3%، حيث بلغت نسبة النجاح في الفرع العلمي 85.25%، وبلغت نسبة النجاح في الفرع الأدبي 81.36%، داعيا الله أن تزيد نسبة النجاح هذا العام عن سابقه.

وأجرى النجار جولة تفقدية داخل قاعات الامتحانات برفقه إبراهيم أبو النجا محافظ غزة، وأحمد حلس عضو اللجنة المركزية لحركة فتح مفوض عام التعبئة والتنظيم في المحافظات الجنوبية، والدكتور خليل أبو فول رئيس مجلس أمناء جامعة الأزهر بغزة، والأستاذ الدكتور عمر ميلاد رئيس جامعة الأزهر، والدكتور محمد شبير نائب رئيس جامعة الأزهر للشؤون الإدارية والمالية، والأستاذ رأفت القدرة مدير عام هيئة الإذاعة والتلفزيون في المحافظات الجنوبية؛ للاطلاع على سير الامتحانات وأوضاع الطلبة داخل اللجان، مشيراً إلى أن امتحان اليوم راعى المستوى التحصيلي للطلبة والفروق الفردية لديهم.

ووجه رسالة شكر وتقدير إلى الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين على رعايته وعنايته بالمعاهد الأزهرية، ولفضيلة الدكتور محمود الهباش قاضي قضاة فلسطين مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية، على متابعته ودعمه للمعاهد الأزهرية، ولمحافظ غزة الأستاذ إبراهيم أو النجا، ولأحمد حلس ولجامعة الأزهر ممثلة برئيسها أ.د عمر ميلاد على دعمهم ووقوفهم الدائم بجانب المعاهد الأزهرية وتذليل العقبات التي تواجهها.

كما تقدم بالشكر لمشيخة الأزهر الشريف وعلى رأسها الإمام الأكبر شيخ الأزهر أ. د. أحمد الطيب، ولفضيلة الشيخ أ. د. محمد عبد الرحمن الضويني وكيل الأزهر الشريف، والشيخ أيمن خير الدين رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، وأ.د نهلة الصعيدي مستشار شيخ الأزهر لشؤون الوافدين، وفضيلة الشيخ أحمد عبد العظيم رئيس الإدارة المركزية للامتحانات الذي لا يألو جهدا في خدمة المعاهد الأزهرية.

وأثنى النجار على سفارة دولة فلسطين بجمهورية مصر العربية ممثلة بالسفير دياب اللوح، والأستاذ أحمد فرحات وطاقم السفارة، لما يقدمونه من تسهيلات ومساعدة للمعاهد الأزهرية في تواصلها مع مشيخة الأزهر الشريف.

ومن جهته، نقل المحافظ أبو النجا تحيات الرئيس محمود عباس للطلبة وللمعاهد الأزهرية، داعيا لهم بالتوفيق والنجاح في مسيرتهم التعليمية، مشيدا بالانضباط والهدوء داخل لجان الامتحانات.

وقال: "نحن فخورون بطلبة المعاهد الأزهرية الذين يمثلون نواة المجتمع الفلسطيني، وسيرفعون رؤوسنا بجدهم وتفوقهم الدراسي".

ومن جانبه، وجه حلس رسالة شكر وتقدير إلى المعاهد الأزهرية ممثلة بعميدها النجار وللعاملين لما يقدمونه من جهد كبير في خدمة الطلبة والارتقاء بالمعاهد، داعياً للطلبة بالنجاح والتوفيق.


 














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