مقتل طياريْن أفغانييْن في تحطم مروحية عسكرية أميركية الصنع





يشار إلى أن الجيش الأميركي، ترك خلال انسحابه عام 2012، معدات طيران وأسلحة وآليات تقدر قيمتها بمليارات الدولارات بعدما جعلها غير صالحة للاستخدام.



رام الله - دنيا الوطنتحطمت مروحية عسكرية أميركية الصنع شمالي أفغانستان، ما أسفر عن مقتل طياريْن اليوم الأحد.وأعلنت وزارة الدفاع الأفغانية على (تويتر): "اليوم، قرابة التاسعة صباحا، اصطدمت مروحّية من طراز إم دي-530 تابعة للقوات الجوية للبلاد كانت تقوم برحلة من مطار مزار شريف باتجاه سامانغان بعمود كهرباء".وتحطّمت مروحية "بلاك هوك" خلال تدريبات لحركة طالبان في كابل، ما أدى إلى مقتل طيارَيها وأحد أفراد الطاقم، وفق ما نقل موقع (سكاي نيوز) عربية.