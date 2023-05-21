رئاسة التشريعي بغزة تصدر بياناً بعد اقتحام بن غفير للمسجد الأقصى

رام الله - دنيا الوطنقالت رئاسة المجلس التشريعي، بغزة، اليوم الأحد، إن اقتحام إيتمار بن غفير لباحات المسجد الأقصى تزامناً مع سلسلة إجراءات الاحتلال التهويدية تعكس حقيقة الاحتلال القائم على العدوان الذي يهدد أمن المنطقة بانتهاكه لكل القيم الإنسانية والمواثيق الدولية.وأضافت بأن "هذه الانتهاكات الممنهجة وغير المسبوقة لحكومة الاحتلال الفاشية لن تغير من هوية القدس وعمقها التاريخي والعربي والإسلامي".ودعت أبناء الأمة وأحرار العالم إلى الانتفاض دفاعاً عن المقدسات، وفضح جرائم الاحتلال على كل الأصعدة، واسقاط التطبيع الآثم مع الاحتلال وتعزيز مقاطعته وعزله دولياً.كما أدانت رئاسة التشريعي، بغزة، صمت المجتمع الدولي تجاه انتهاكات الاحتلال ضد المقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس، مطالبة بتحمل مسؤولياته بلجم جرائم الاحتلال.