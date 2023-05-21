اللجنة العليا لمتضرري عدوان 2014 تعلن عن فشل المفاوضات مع أونروا

وشدد مسلم على "أنه سيتم مواجهة هذه السياسة من جموع المتضررين بالوقفات الاحتجاجية السلمية، وفق برنامج ستقرره اللجنة العليا لمتضرري عدوان 2014 لاستعادة حقوقنا من التعويضات".

ودعا مسلم جموع المتضررين أن يشمروا عن سواعدهم للمطالبة بحقوقكم".





رام الله - دنيا الوطنأعلنت اللجنة العليا لمتضرري عدوان 2014، عن فشل المفاوضات مع إدارة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، والتي استمرت أكثر من خمسة شهور حل الملف وتعويض المتضررينوأكد الناطق الإعلامي باسم اللجنة عبد الهادي مسلم، في تصريح صحفي، أن الوكالة تهربت وتنصلت بشكل كامل من التزاماتها اتجاه متضرري عدوان 2014.وقال مسلم: "إننا أعطينا الوكالة الوقت الكافي لكي تفي بوعودها التي قطعتها للجنة بالبدء بفكفكة الملف من خلال إعادة بناء ما تبقى من هدم كلي من منازل المواطنين على اعتبارها بداية وخطوة أولى في الاتجاه الصحيح لحل الملف بالتدريج ومن ثم الانتقال لتعويض المتضررين وانهاء الملف كاملا، ولكن ما رصدناه أن الوكالة رجعت للمربع الأول في سياستها في المماطلة والتسويف والمفاوضات العبثية وعدم الإيفاء بالتعهدات والعقود التي وقعت مع متضرري 2014، وإطالة أمد الملف بتشكيل لجان لا تسمن ولا تغني من جوع".