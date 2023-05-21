غزة: لجنة التربية والقضايا الاجتماعية بالتشريعي تناقش بروتوكول تخزين الأدوية

عقدت لجنة التربية والقضايا الاجتماعية في المجلس التشريعي، بغزة، اجتماعًا لها بحثت فيه عددًا من الملفات والقضايا، بحضور رئيس اللجنة النائب عبد الرحمن الجمل، ومقرر اللجنة النائب د. يوسف الشرافي، وأعضاؤها، النائب د. خميس النجار، والنائب د. سالم سلامة.



وناقشت اللجنة بروتوكول نقل وتخزين الأدوية، وأقرت تنظيم زيارة لمخازن وزارة الصحة.



كما اطّلعت اللجنة على تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية عن أعمال وحدة الزكاة والإغاثة بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية.



وأقرت اللجنة زيارة مقر ديوان الرقابة المالية والإدارية؛ بهدف مناقشة آلية إعداد تقارير الرقابة، والتوافق على منهجية عمل مشتركة لمتابعة تنفيذ توصيات ديوان الرقابة.



رام الله - دنيا الوطن