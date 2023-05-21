قيادي بالجهاد: الاستفزازات الإسرائيلية بالقدس والأقصى تُعجل من حدوث معركة دينية إقليمية

قال عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، أحمد المدلل، إنه "لن يكون في مقدرة الاحتلال مواجهة معركة من الأرجح أنها ستكون دينية إقليمية".





وأشار في تصريحات صحفية، أن "الاستفزازات الصهيونية في القدس والمسجد الأقصى تعجل من حدوث هذه المعركة".





وقال المدلل: إن "ما تقوم به حكومة الاحتلال في القدس والمسجد الأقصى، يمثل استفزازاً خطيراً لفرض السيادة الصهيونية على المكان، داعيا أحرار الأمة إلى التحرك لحماية الأقصى والدفاع عنه".

وأكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، أن دخول المتطرف بن غفير للأقصى بحماية مئات الجنود، وعقد حكومة الاحتلال جلسة تحت المسجد، وتحويل القدس إلى ثكنة عسكرية، لا يعني أن حكومة الاحتلال المتطرفة استطاعت فرض سيادتها على القدس والأقصى او غيرت شيئا من مكانة المسجد لدى الفلسطينيين والعرب والمسلمين، بل إن هذا كله سيزيد من حالة الاشتباك ويبقى فتيل المواجهة مشتعلاً على أرض فلسطين وسيعجل من تحريك جبهات أخرى.

رام الله - دنيا الوطن