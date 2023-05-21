شؤون فلسطينية

اشتية: العدوان على مقدساتنا الإسلامية والمسيحية يجب أن يوقف

اشتية: العدوان على مقدساتنا الإسلامية والمسيحية يجب أن يوقف
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس الوزراء، محمد اشتية، اليوم الأحد، إن "العدوان على مقدساتنا الإسلامية والمسيحية يجب أن يوقف".

جاء ذلك خلال زيارته وزارة الحكم المحلي، حيث افتتح المبنى الجديد للوزارة برفقة الوزير مجدي الصالح وطاقم الوزارة، اليوم الأحد برام الله. 

وقال: "علينا جميعا وقف العدوان على مقدساتنا الإسلامية والمسيحية، لأن إسرائيل تضرب بعرض الحائط جميع بيانات التنديد سواء كان ذلك من الأمم المتحدة أو أي جهة كانت، ومثل ما أهلنا في مدينة القدس أحبطوا وانتصروا في معركة البوابات يجب أن نربح المعركة اليوم في الأقصى، لأنه السد المنيع لتاريخنا وديننا وحضارتنا ومستقبلنا وهويتنا الوطنية، والاعتداء ليس على المسجد الأقصى فقط ولكن أيضا على الكنائس والمقدسات ولذلك شعبنا يقف موحدا في مواجهة هذا العدوان".


وأضاف رئيس الوزراء: "إسرائيل تنوي هدم 57 مدرسة، في مختلف المناطق في الضفة الغربية تحت ذريعة أنها موجودة في المناطق المسماة "ج"، لذلك في الوقت الذي نحن فيه ندافع عن الأقصى أيضا هذا العالم الذي يكيل بمكيالين لا يمكن أن يبقى صامتا على تدمير البنية التحتية للتعليم في المناطق المسماة "ج" في مسافر يطا ومختلف المناطق الفلسطينية، ولذلك نحن أيضا مثلما نبني سندافع عن أرضنا ومدارسنا ومقدساتنا بكل ما نستطيع من قوة".

وتابع اشتية: "نحن نعمل على استكمال عملية ملكية المباني العامة في كل أنحاء فلسطين، فمنذ أن تأسست السلطة الوطنية لم يكن هناك مباني ملكيات عامة، وبالتالي كان معظمها مباني مستأجرة، لذلك نحن اليوم سعداء، بأن هذا المبنى تم بناؤه وتصميمه على قطعة الأرض بتبرع من بلدية رام الله، وهذه خطوة نحو أن تكون كامل سفاراتنا في العالم ملكا عاما، ولجميع المباني العامة ولاحقا المديريات في المحافظات تكون في هذا الاتجاه أيضا".

وأردف رئيس الوزراء: "وزارة الحكم المحلي من أهم الوزارات، وهي تعنى بكل مفاصل المجتمع والحكم المحلي والبلديات، وتلعب دورا مهما في عملية التنمية في فلسطين، ورأينا كيف أن البلديات هي رافعة للمشهد الوطني بشكل عام، ونبارك لوزارة الحكم المحلي هذا الصرح الهام، والاستمرار في استراتيجية الحكومة لتقديم خدمة متميزة إلى الناس، لأن الخدمة المتميزة تعني صمودنا على أرضنا وتعزيز هذا الصمود".






أخبار ذات صلة

كيف علقت الرئاسة على اجتماع حكومة نتنياهو بأنفاق حائط البراق في القدس؟

كيف علقت الرئاسة على اجتماع حكومة نتنياهو بأنفاق حائط البراق في القدس؟

غزة: لجنة التربية والقضايا الاجتماعية بالتشريعي تناقش بروتوكول تخزين الأدوية

غزة: لجنة التربية والقضايا الاجتماعية بالتشريعي تناقش بروتوكول تخزين الأدوية

قيادي بالجهاد: الاستفزازات الإسرائيلية بالقدس والأقصى تُعجل من حدوث معركة دينية إقليمية

قيادي بالجهاد: الاستفزازات الإسرائيلية بالقدس والأقصى تُعجل من حدوث معركة دينية إقليمية

اشتية: العدوان على مقدساتنا الإسلامية والمسيحية يجب أن يوقف

اشتية: العدوان على مقدساتنا الإسلامية والمسيحية يجب أن يوقف

نادي الأسير يستعرض حالة المعتقل الإداري أحمد موسى

نادي الأسير يستعرض حالة المعتقل الإداري أحمد موسى

قيادي بحماس لبن غفير: صمت المقاومة لن يطول

قيادي بحماس لبن غفير: صمت المقاومة لن يطول

الهباش ردًا على نتنياهو: كل المستعمرين أمثالك رحلوا وبقيت القدس وأنت أيضًا سترحل

الهباش ردًا على نتنياهو: كل المستعمرين أمثالك رحلوا وبقيت القدس وأنت أيضًا سترحل

اتحاد جمعيات رجال الأعمال الفلسطينيين يبحث مع السفير التركي سبل تطوير التعاون المشترك

اتحاد جمعيات رجال الأعمال الفلسطينيين يبحث مع السفير التركي سبل تطوير التعاون المشترك

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

غزة: لجنة التربية والقضايا الاجتماعية بالتشريعي تناقش بروتوكول تخزين الأدوية

غزة: لجنة التربية والقضايا الاجتماعية بالتشريعي تناقش بروتوكول تخزين الأدوية

الهباش ردًا على نتنياهو: كل المستعمرين أمثالك رحلوا وبقيت القدس وأنت أيضًا سترحل

الهباش ردًا على نتنياهو: كل المستعمرين أمثالك رحلوا وبقيت القدس وأنت أيضًا سترحل

المفتي العام: اقتحامات وزراء وأعضاء (كنيست) لن تغير من الوضع القانوني والديني والتاريخي القائم

المفتي العام: اقتحامات وزراء وأعضاء (كنيست) لن تغير من الوضع القانوني والديني والتاريخي القائم

مركز شرطة النصيرات يضبط سلاحاً استخدم في شجار عائلي

مركز شرطة النصيرات يضبط سلاحاً استخدم في شجار عائلي

فلسطين وهنغاريا تبحثان آفاق التعاون الثنائي المشترك

فلسطين وهنغاريا تبحثان آفاق التعاون الثنائي المشترك

غزة: لجنة التربية بالتشريعي تعقد جلسة استماع لرئيس هيئة الشباب والثقافة

غزة: لجنة التربية بالتشريعي تعقد جلسة استماع لرئيس هيئة الشباب والثقافة

هيئة الأسرى تُحمل الاحتلال المسؤولية عن حياة المعتقل المُصاب سامي جرادات

هيئة الأسرى تُحمل الاحتلال المسؤولية عن حياة المعتقل المُصاب سامي جرادات

الرويضي: اجتماع حكومة الاحتلال بأحد أنفاق حائط البراق الإسلامي اعتداء على التاريخ

الرويضي: اجتماع حكومة الاحتلال بأحد أنفاق حائط البراق الإسلامي اعتداء على التاريخ

منوعات

رجل مصري يطعن زوجته بالشارع حتى الموت.. وهذه التفاصيل

رجل مصري يطعن زوجته بالشارع حتى الموت.. وهذه التفاصيل

لقاء الخميسي تُشعل الانستغرام بإطلالة جريئة

لقاء الخميسي تُشعل الانستغرام بإطلالة جريئة

تعليق ناري من عمرو مصطفى حول غناء حمو بيكا أغانيه

تعليق ناري من عمرو مصطفى حول غناء حمو بيكا أغانيه

بالفيديو.. عادل إمام يفاجئ عامر شريف بمداخلة هاتفية بعد غياب لسنوات

بالفيديو.. عادل إمام يفاجئ عامر شريف بمداخلة هاتفية بعد غياب لسنوات

ما حقيقة وفاة الفنانة علا غانم؟

ما حقيقة وفاة الفنانة علا غانم؟

بالفيديو.. لميس الحديدي تهاجم محمد رمضان بعد صورة الدولارات

بالفيديو.. لميس الحديدي تهاجم محمد رمضان بعد صورة الدولارات

لن تصدق.. سعر صادم لإطلالة سيرين عبد النور الأخيرة

لن تصدق.. سعر صادم لإطلالة سيرين عبد النور الأخيرة

شاهد الصور.. حماقي يشعل زفاف ابنة حميد الشاعري وسط النجوم

شاهد الصور.. حماقي يشعل زفاف ابنة حميد الشاعري وسط النجوم

ظهور لافت لرانيا يوسف مع الراقصة جوهرة

ظهور لافت لرانيا يوسف مع الراقصة جوهرة

دينا الشربيني تفجّر مفاجأة حول حالتها العاطفية

دينا الشربيني تفجّر مفاجأة حول حالتها العاطفية

عربي

البحرين تعلن استئناف تمثيلها الدبلوماسي مع لبنان

البحرين تعلن استئناف تمثيلها الدبلوماسي مع لبنان

إعلان هدنة جديدة بالسودان بين طرفي النزاع

إعلان هدنة جديدة بالسودان بين طرفي النزاع

الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يهنئ السعودية بنجاح قمة جدة

الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يهنئ السعودية بنجاح قمة جدة

السودان: البرهان يعيّن نائبا ومساعدين له في القيادة العامة للقوات المسلحة

السودان: البرهان يعيّن نائبا ومساعدين له في القيادة العامة للقوات المسلحة