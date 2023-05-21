شؤون فلسطينية

نادي الأسير يستعرض حالة المعتقل الإداري أحمد موسى

نادي الأسير يستعرض حالة المعتقل الإداري أحمد موسى
رام الله - دنيا الوطن
قال نادي الأسير إن المعتقل أحمد موسى (45 عاماً) من بلدة الخضر/بيت لحم، اُعتقل في الـ6 من شهر آب/أغسطس 2022، وحول للاعتقال الإداريّ، وقد صدر بحقه ثلاثة أوامر حتى الآن.

ولفت نادي الأسير، إلى أنّ المعتقل موسى أسير سابق، اُعتقل في عام 2018، وحول للاعتقال الإداري لمدة 7 أشهر، خاض خلالها إضراب عن الطعام استمر لمدة 29 يوماً، وفي اعتقاله الحالي خاض إضراب عن الطعام استمر لمدة 32 يوماً، رفضاً لاعتقاله الإداري.

وبين النادي أنّ المعتقل موسى، يعاني من مشاكل حادة في قلب، حيث أجريت له ثلاث عمليات في القلب، ومؤخراً ووفقاً للفحوصات تبين أنه بحاجة لإجراء عملية قسطرة جديدة، إلى أنّ إدارة سجون الاحتلال تماطل في إجرائها، وتواصل جريمة الإهمال الطبي (القتل البطيء) بحقه.

يذكر أنّ المعتقل أحمد متزوج وأب لسبعة من الأبناء، ولديه شقيق معتقل إداريّ، وهو عدال موسى (35 عاماً)، اُعتقل مع شقيقه أحمد، وجدد له الأمر الإداريّ ثلاث مرات متتالية، وهو أسير سابق أمضى سنوات في سجون الاحتلال، وهو متزوج وأب لطفلين.

وأكّد نادي الأسير، أن سلطات الاحتلال تواصل التّصعيد من جريمة الاعتقال الإداريّ، وهذه النّسبة هي الأعلى منذ عام 2003، حيث تجاوز عدد المعتقلين الإداريين، 1000 معتقل بينهم أسيرتان، و7 أطفال.

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