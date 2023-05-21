قيادي بحماس لبن غفير: صمت المقاومة لن يطول

رام الله - دنيا الوطندعا القيادي في حركة حماس، حسين أبو كويك، أبناء شعبنا إلى تكثيف شد الرحال إلى المسجد الأقصى المبارك، والرباط فيه دفاعا عن قدسيته وإسلاميته، عقب اقتحام المتطرف بن غفير.كما دعا إلى "تصعيد المقاومة الشعبية في كافة ربوع أرضنا ومدننا وقرانا ومخيماتنا، متوجها بالتحية لأبناء شعبنا في مواقع التماس والتصدي والمواجهة على تحديهم وصمودهم".وقال: "ليعلم بن غفير وغيره أن مقدساتنا وأرضنا لها رجال تحميها وتدافع عنها بالغالي والنفيس"، محملا حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تبعات استفزاز مشاعر المسلمين، وتأجيج الأوضاع عبر الحرب الدينية المسعورة التي تشنها.وأضاف: "يبدو أن الاحتلال قد فهم حالة ضبط النفس التي تحلّت بها المقاومة، مراعاة لأوضاع أهلنا في قطاع غزة الذين خرجوا للتو من مواجهة صارمة مع الاحتلال، أنها حالة ضعف واستكانة، لذلك قام بتكثيف وتسهيل عمليات الاقتحام وآخرها بقيادة المتطرف بن غفير".وأشار إلى أن صمت المقاومة لن يطول، فهي باتت في أعين شعبنا الفلسطيني الحامي والمدافع والمنافح عن مقدساتنا.وشدد على أن دفاع المقاومة عن المقدسات لا يعفي جماهير شعبنا في الداخل والقدس والضفة من المسؤولية الشرعية والوطنية في الدفاع عن القدس والمسجد الأقصى.وأكد على أن "شعبنا الفلسطيني لن يألوا جهدا في الدفاع عن المسجد الأقصى والحفاظ على إسلاميته وطهارته وقدسيته".