عربي

البرلمان العربي يدين اقتحام بن غفير للأقصى المبارك للمرة الثانية

البرلمان العربي يدين اقتحام بن غفير للأقصى المبارك للمرة الثانية
البرلمان العربي
رام الله - دنيا الوطن
أدان البرلمان العربي بشدة اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي ايتمار بن غفير، المسجد الأقصى المبارك للمرة الثانية منذ توليه منصبه في حكومة اليمين المتطرفة، تحت حراسة وحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأكد في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، على أن محاولات المساس بالوضع التاريخي والقانوني القائم للأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة وتهويدها ومحاولات تقسيم المسجد الأقصى المبارك زمانياً ومكانياً وتقـويض حريـة صلاة المسلمين فيه، هي محاولات مرفوضة وباطلة تنذر بالمزيد من التصعيد وتمثل اتجاها خطيرا، كونها تتنافى مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.

 وأكد البرلمان العربي على ضرورة احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس وعدم المساس بدور المملكة الأردنية الهاشمية في إدارة الأوقاف ورعاية وحماية الأماكن المقدسة بموجب القانون الدولي، وضرورة قيام سلطة الاحتلال بمنع أي إجراءات أو ممارسات تستهدف الهوية العربية الإسلامية والمسيحية لمدينة القدس ومقدساتها، ومنع أي أعمال استفزازية من شأنها تأجيج التوتر والعنف، وعودة المواجهات من جديد وتصعيد للحرب الدينية على المقدسات في مدينة القدس.

وطالب البرلمان العربي، المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان بتحمل مسؤولياتها والتحرك الفوري واتخاذ مواقف حازمة لوقف هذه الاعتداءات بحق المسجد الأقصى المبارك والأماكن المقدسة دون أي مراعاة لقدسيتها، وضرورة التزام سلطات الاحتلال بالوضع الحالي في القدس وعدم جر المنطقة لحرب دينية ستطال الجميع ولا تستطيع وقفها.

أخبار ذات صلة

البرلمان العربي يدين اقتحام بن غفير للأقصى المبارك للمرة الثانية

البرلمان العربي يدين اقتحام بن غفير للأقصى المبارك للمرة الثانية

فيديو..حزب الله يجري مناورة تضمنت محاكاة لعملية أسر آلية عسكرية واستخدام مسيرات تكتيكية

فيديو..حزب الله يجري مناورة تضمنت محاكاة لعملية أسر آلية عسكرية واستخدام مسيرات تكتيكية

تعليق مصر على اقتحام بن غفير للمسجد الأقصى

تعليق مصر على اقتحام بن غفير للمسجد الأقصى

وزير الخارجية السعودي: اتفاق وقف إطلاق النار يعطي بصيص أمل لأهل السودان

وزير الخارجية السعودي: اتفاق وقف إطلاق النار يعطي بصيص أمل لأهل السودان

البحرين تعلن استئناف تمثيلها الدبلوماسي مع لبنان

البحرين تعلن استئناف تمثيلها الدبلوماسي مع لبنان

إعلان هدنة جديدة بالسودان بين طرفي النزاع

إعلان هدنة جديدة بالسودان بين طرفي النزاع

الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يهنئ السعودية بنجاح قمة جدة

الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يهنئ السعودية بنجاح قمة جدة

السودان: البرهان يعيّن نائبا ومساعدين له في القيادة العامة للقوات المسلحة

السودان: البرهان يعيّن نائبا ومساعدين له في القيادة العامة للقوات المسلحة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الهباش ردًا على نتنياهو: كل المستعمرين أمثالك رحلوا وبقيت القدس وأنت أيضًا سترحل

الهباش ردًا على نتنياهو: كل المستعمرين أمثالك رحلوا وبقيت القدس وأنت أيضًا سترحل

المفتي العام: اقتحامات وزراء وأعضاء (كنيست) لن تغير من الوضع القانوني والديني والتاريخي القائم

المفتي العام: اقتحامات وزراء وأعضاء (كنيست) لن تغير من الوضع القانوني والديني والتاريخي القائم

مركز شرطة النصيرات يضبط سلاحاً استخدم في شجار عائلي

مركز شرطة النصيرات يضبط سلاحاً استخدم في شجار عائلي

فلسطين وهنغاريا تبحثان آفاق التعاون الثنائي المشترك

فلسطين وهنغاريا تبحثان آفاق التعاون الثنائي المشترك

غزة: لجنة التربية بالتشريعي تعقد جلسة استماع لرئيس هيئة الشباب والثقافة

غزة: لجنة التربية بالتشريعي تعقد جلسة استماع لرئيس هيئة الشباب والثقافة

هيئة الأسرى تُحمل الاحتلال المسؤولية عن حياة المعتقل المُصاب سامي جرادات

هيئة الأسرى تُحمل الاحتلال المسؤولية عن حياة المعتقل المُصاب سامي جرادات

الرويضي: اجتماع حكومة الاحتلال بأحد أنفاق حائط البراق الإسلامي اعتداء على التاريخ

الرويضي: اجتماع حكومة الاحتلال بأحد أنفاق حائط البراق الإسلامي اعتداء على التاريخ

هيئة الأسرى: الأسير صلاح الدين نزال يواجه تضييقات كبيرة وإهمال طبي متعمد

هيئة الأسرى: الأسير صلاح الدين نزال يواجه تضييقات كبيرة وإهمال طبي متعمد

منوعات

رجل مصري يطعن زوجته بالشارع حتى الموت.. وهذه التفاصيل

رجل مصري يطعن زوجته بالشارع حتى الموت.. وهذه التفاصيل

لقاء الخميسي تُشعل الانستغرام بإطلالة جريئة

لقاء الخميسي تُشعل الانستغرام بإطلالة جريئة

تعليق ناري من عمرو مصطفى حول غناء حمو بيكا أغانيه

تعليق ناري من عمرو مصطفى حول غناء حمو بيكا أغانيه

بالفيديو.. عادل إمام يفاجئ عامر شريف بمداخلة هاتفية بعد غياب لسنوات

بالفيديو.. عادل إمام يفاجئ عامر شريف بمداخلة هاتفية بعد غياب لسنوات

ما حقيقة وفاة الفنانة علا غانم؟

ما حقيقة وفاة الفنانة علا غانم؟

بالفيديو.. لميس الحديدي تهاجم محمد رمضان بعد صورة الدولارات

بالفيديو.. لميس الحديدي تهاجم محمد رمضان بعد صورة الدولارات

لن تصدق.. سعر صادم لإطلالة سيرين عبد النور الأخيرة

لن تصدق.. سعر صادم لإطلالة سيرين عبد النور الأخيرة

شاهد الصور.. حماقي يشعل زفاف ابنة حميد الشاعري وسط النجوم

شاهد الصور.. حماقي يشعل زفاف ابنة حميد الشاعري وسط النجوم

ظهور لافت لرانيا يوسف مع الراقصة جوهرة

ظهور لافت لرانيا يوسف مع الراقصة جوهرة

دينا الشربيني تفجّر مفاجأة حول حالتها العاطفية

دينا الشربيني تفجّر مفاجأة حول حالتها العاطفية

عربي

البحرين تعلن استئناف تمثيلها الدبلوماسي مع لبنان

البحرين تعلن استئناف تمثيلها الدبلوماسي مع لبنان

إعلان هدنة جديدة بالسودان بين طرفي النزاع

إعلان هدنة جديدة بالسودان بين طرفي النزاع

الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يهنئ السعودية بنجاح قمة جدة

الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يهنئ السعودية بنجاح قمة جدة

السودان: البرهان يعيّن نائبا ومساعدين له في القيادة العامة للقوات المسلحة

السودان: البرهان يعيّن نائبا ومساعدين له في القيادة العامة للقوات المسلحة