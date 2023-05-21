اتحاد جمعيات رجال الأعمال الفلسطينيين يبحث مع السفير التركي سبل تطوير التعاون المشترك

رام الله - دنيا الوطناستقبل اتحاد جمعيات رجال الأعمال الفلسطينيين برئاسة المهندس محمد العامور، السفير التركي أحمد ديميرر والملحق التجاري للسفارة صباح الدين طهران ، يوم الخميس في مقر الإتحاد بهدف بحث سبل تفعيل العلاقات بين رجال الأعمال في فلسطين وتركيا وتعزيز التعاون الاقتصادي من خلال مجلس الأعمال الفلسطيني التركي المشترك،وبحث المجتمعون ترتيب زيارة وفد رجال الأعمال الأتراك الى فلسطين خلال الفترة القادمة والاطلاع على الفرص الاستثمارية بمختلف القطاعات الإقتصادية وخلق مشاريع اقتصادية تنموية مستدامة ما بين رجال الأعمال الفلسطينيين ونظرائهم الأتراك وتم التركيز على قطاع الصناعة والطاقة المتجددة وقطاع إعادة التدوير والبنية التحتية والزراعة وتكنولوجيا المعلومات.وتم خلال الاجتماع التأكيد على ضرورة تفعيل "مدينة جنين الصناعية " والبدء بتشغيلها، وضرورة العمل على إيجاد الحلول لكافة المعوقات التي تواجه المشروع، لما تشكله هذه المنطقة من أهمية عظيمة لرجال الأعمال والمستثمرين وللإقتصاد الوطني وتم الإتفاق ان يتم وضع هذا الملف على سلم أولويات السفارة.كما وتم بحث سبل تسهيل حركة رجال الأعمال الفلسطينيين من خلال تسهيل إجراءات الحصول على تأشيرة الدخول الى تركيا وتم الاتفاق على إعتماد كتاب اتحاد جمعيات رجال الأعمال الفلسطينيين لدى السفارة التركية بهذا الخصوصوشارك في الاجتماع من أعضاء مجلس إدارة الإتحاد كل من: كامل مجاهد، أيمن نيروخ، عبد الرؤوف هواش ، رياض نمورة.