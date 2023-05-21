فتح: اجتماع حكومة الاحتلال داخل نفق تحت حائط البراق لن يُغيّر من الحقيقة التاريخية





كما أكد في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن "اقتحام الإرهابي بن غفير مع حفنة من المستوطنين وبحراسة مشددة للمسجد الأقصى استفزاز وتعدي صارخ على الوضع الحالي في الحرم القدسي".



وقال الحايك: إن "باحات الأقصى والمدينة المقدسة ستبقى ملك للفلسطينيين ولن يكون للصهاينة مكان فيها".





رام الله - دنيا الوطنقال المتحدث باسم حركة فتح، بغزة، منذر الحايك، اليوم الأحد، إن "عقد حكومة الاحتلال اجتماعها داخل نفق تحت حائط البراق لن يُغيّر من الحقيقة التاريخية والدينية للقدس العاصمة الأبدية لدولة فلسطين".