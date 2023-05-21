مركز شرطة النصيرات يضبط سلاحاً استخدم في شجار عائلي

رام الله - دنيا الوطنضبط مركز شرطة النصيرات بمحافظة الوسطى، سلاحاً نارياً مستخدم خارج إطار القانون خلال شجار عائلي.وأوضح النقيب علي أبو جبارة، مفتش تحقيق مركز شرطة النصيرات أنه وبناءً على إشارة من العمليات بوجود شجار عائلي تخلله إطلاق نار، وعلى الفور تم الخروج بدورية الى المكان واعتقال المشاركين والسلاح الناري وجميع الأدوات المستخدمة في الواقعة.وأشار إلى أنه تم إحالة ملف القضية والمتهمين والمضبوطات إلى وكيل النيابة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة حسب الأصول.وأفاد مدير مركز شرطة النصيرات المقدم محمود البيومي بوجود تعليمات مشددة بحق مطلقي النار خارج إطار القانون، وذلك حفاظاً على السلم الأهلي والمجتمعي وحماية لأرواح المواطنين.