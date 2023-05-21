الفريق الفلسطيني يتوج بالكأس الفينيقية للطهي
في واحد من أهم الإنجازات للعام 2023 نادي الطهاة الفلسطيني Palestinian Chefs Club Association يتوج بالكأس الفينيقي الدولي لفنون الطهي في نسخته الثانية والتي أقيمت في بيروت من 10 ل 14 أيار/ مايو 2023 بمشاركة 60 متسابقا من 14 دولة.
يذكر أن Smile Kitchen أكاديمية سمايل كتشن لتعليم فنون الطهي شاركت في هذا المهرجان ضمن فريق نادي الطهاة الفلسطيني ممثلة بثلاثة مشاركات حصدن مراكز متقدمة في مسابقات الطهي بالأسماك والدجاج والطهي التقليدي.
وبهذه المناسبة نهدي هذا الانجاز لأهلنا وأحبابنا في قطاع غزة الذين كانت أجسادنا تنافس في بيروت ولكن أرواحنا كانت معلقة معهم هناك في ظل العدوان وارتقاء الشهداء.
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