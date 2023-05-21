الفريق الفلسطيني يتوج بالكأس الفينيقية للطهي

يذكر أن Smile Kitchen أكاديمية سمايل كتشن لتعليم فنون الطهي شاركت في هذا المهرجان ضمن فريق نادي الطهاة الفلسطيني ممثلة بثلاثة مشاركات حصدن مراكز متقدمة في مسابقات الطهي بالأسماك والدجاج والطهي التقليدي.وبهذه المناسبة نهدي هذا الانجاز لأهلنا وأحبابنا في قطاع غزة الذين كانت أجسادنا تنافس في بيروت ولكن أرواحنا كانت معلقة معهم هناك في ظل العدوان وارتقاء الشهداء.