بكيرات: اقتحام بن غفير للأقصى انتهاك كبير ويجب وضع حد لتماديه

رام الله - دنيا الوطنقال رئيس أكاديمية الأقصى للوقف والتراث ناجح بكيرات، إن اقتحام بن غفير للمسجد الأقصى استفزاز للمسلمين والمصلين والزوار، ويظهر مدى التدهرج الكبير في انتهاكات اليمين المتطرف للمسجد.وأضاف بكيرات أن هذا الاقتحام يؤكد دور شرطة الاحتلال التي تساعد "بن غفير" على اقتحام الأقصى، وتعاونها الكبير مع الجماعات المتطرفة في تنفيذ الاقتحامات.وأكد على أن "بن غفير" يمثل سياسة الحكومة المتطرفة التي تسعى لتغيير الواقع في المسجد الأقصى.وشدد على أنه "آن الأوان لأن يكون هناك حد لبن غفير وغيره، وحد للاقتحامات، وحد لتغول شرطة الاحتلال في محاول لإيجاد سيادة إدارية ناهيك عن السيادة الأمينة في الأقصى".وأردف: "كل ما تقوم به شرطة الاحتلال وبن غفير سيفجر الواقع، وهي محاولة لإبقاء المسجد الأقصى على صفيح ساخن، والمدينة ألا تهدأ وأن تبقى في اضطرابات تخول الاحتلال إلى مزيد من الاعتقالات والإبعادات والتضييق على المسلمين والمسلمين".واقتحم ما يسمى وزير الأمن القومي للاحتلال المتطرف "ايتمار بن غفير"، صباح اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشددة من قوات الاحتلال