مباشر | حكومة الاحتلال تعقد اجتماعها الأسبوعي في أنفاق البراق وبن غفير يقتحم الأقصى

شؤون فلسطينية

حماس لـ "دنيا الوطن": شعبنا سيفشل كل محاولات الاحتلال لفرض سيادته على القدس

حماس لـ "دنيا الوطن": شعبنا سيفشل كل محاولات الاحتلال لفرض سيادته على القدس
توضيحية
خاص دنيا الوطن
قال الناطق باسم حركة (حماس) عن مدينة القدس محمد حمادة، إن "الاحتلال يستمر في حربه الدينية التي يخوضها في هذه الأيام بحق المسجد الأقصى على وجه الخصوص، وحربه التهويدية التي يسعى من خلالها إلى فرض السيادة أو ترسيم نفسه كسيد على القدس بشكل عام".

وأضاف حمادة خلال حديث لبرنامج "استوديو الوطن" اليوم الأحد، "من هنا فأننا نقول بأن ما قام به هذا المدعو بن غفير يأتي مدفوعاً بالأفكار المكنونة في داخله والتي يحملها منذ كان يتراقص من فتيان التلال وكان يغني من أجل إحراق الفلسطيني وإحراق قريته وإحراق بيته وهو الذي دافع عمن أحرقوا عائلة دوابشة يأتي اليوم ويريد من خلال ما قام به أن ينتهز فرصة وجوده في هذه الحكومة الفاشلة ليرسم وقائع على الأرض لأنه السيد فيها ".

وتابع حمادة:" ما يقوم به الاحتلال سواء على يد ما يسمون وزراء في حكومته الفاشية ومسنودين أيضا بهذه الحكومة الفاشية التي اجتمعت اليوم تحت ساحات البراق في نفق محفور قد هدد أساسات المسجد الأقصى المبارك".

وأشار إلى أن "كل ما يقوم به الاحتلال هو عدوان سافر على دور العبادة وهو عدوان يستمر في سياق النازية المتأصلة في هذه العدو والقوة الغاشمة التي يستخدمها من اجل أن يصل إلي أمر واحد لم يستطع الوصول إليه حتى اليوم أن يرسم وأن يظهر للعالم بأنه السيد في القدس هذا الأمر الذي يتحقق للمحتل على مدى 75 عاماً".

وتابع حمادة "لن يتحقق للاحتلال مخططه اليوم حتى لو أقرت حكومته الفاشية وهي تجتمع تحت أساسات المسجد الأقصى المبارك بملايين الدولارات من أجل تستجد مزيد من الصهاينة نحو القدس لن يتحقق لهم ذلك بفعل الصمود الفلسطيني وبفعل الصمود المقدسي ولن يتحقق لهم ذلك بفعل المقاومة التي لم تترك الاحتلال الا وردت على كل ما قام به من اعتداء وعدوان على المسجد الأقصى المبارك ".

وأردف حمادة:" نحن نقول بانه معركتنا مع الاحتلال هي بسبب وجود الاحتلال أساس ومن هنا فان شعبنا الفلسطيني ومقاومته أطول نفسا وأكثر جلدا في مواجهة هذا العدو ولن يسمح له بتحقيق ما فشل في تحقيقه حتى اللحظة ".

 وأكد حمادة على "أننا أمامنا شواهد من خلال سلوك الاحتلال في سنوات الأخيرة عند محاولة اجتزاء مصلى باب الرحمة من أجل أن يأخذه ويقيم فيه كنيسا ويكون موطئ قدم التوسع في التقسيم المكاني كما كنا أمام تجربة محاولات العدوان على مصلى مسجد البراق ومحاولة اقتطاع مسجد في الجهة الجنوبية من المسجد الأقصى في جهة القصور الأموية وكل هذه فشلت أمام ثبات شعبنا أهلنا في القدس كل هذه فشلت أمام صمود شعبنا الفلسطيني وتمسكه بثوبته ومقاومة سانده في خلفه ".

وشدد على أن كل محاولات الاحتلال ستبوء بالفشل ولن تنجح  في أن يرسم نفسه سيدا في القدس وكل مرة نقول اذا ما تخيل أو أوهم نفسه بقيامه ببعض الاقتحامات أو اقتحامات مثل ما قام به بن غفير سيخرج منتشيا وكأنه السيد سيبوء بالخيبة سريعا وسيكون لشعبنا ومقاومته ما يقولونه في الأيام المقبلة".

أخبار ذات صلة

المفتي العام: اقتحامات وزراء وأعضاء (كنيست) لن تغير من الوضع القانوني والديني والتاريخي القائم

المفتي العام: اقتحامات وزراء وأعضاء (كنيست) لن تغير من الوضع القانوني والديني والتاريخي القائم

مركز شرطة النصيرات يضبط سلاحاً استخدم في شجار عائلي

مركز شرطة النصيرات يضبط سلاحاً استخدم في شجار عائلي

كشف &quot;تنسيقات مصرية&quot; للسفر عبر معبر رفح يوم الإثنين

كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح يوم الإثنين

الفريق الفلسطيني يتوج بالكأس الفينيقية للطهي

الفريق الفلسطيني يتوج بالكأس الفينيقية للطهي

حماس لـ &quot;دنيا الوطن&quot;: شعبنا سيفشل كل محاولات الاحتلال لفرض سيادته على القدس

حماس لـ "دنيا الوطن": شعبنا سيفشل كل محاولات الاحتلال لفرض سيادته على القدس

فلسطين وهنغاريا تبحثان آفاق التعاون الثنائي المشترك

فلسطين وهنغاريا تبحثان آفاق التعاون الثنائي المشترك

غزة: لجنة التربية بالتشريعي تعقد جلسة استماع لرئيس هيئة الشباب والثقافة

غزة: لجنة التربية بالتشريعي تعقد جلسة استماع لرئيس هيئة الشباب والثقافة

نتنياهو: اجتماع الحكومة قرب الأقصى ردنا على خطاب أبو مازن بالأمم المتحدة

نتنياهو: اجتماع الحكومة قرب الأقصى ردنا على خطاب أبو مازن بالأمم المتحدة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

المفتي العام: اقتحامات وزراء وأعضاء (كنيست) لن تغير من الوضع القانوني والديني والتاريخي القائم

المفتي العام: اقتحامات وزراء وأعضاء (كنيست) لن تغير من الوضع القانوني والديني والتاريخي القائم

مركز شرطة النصيرات يضبط سلاحاً استخدم في شجار عائلي

مركز شرطة النصيرات يضبط سلاحاً استخدم في شجار عائلي

فلسطين وهنغاريا تبحثان آفاق التعاون الثنائي المشترك

فلسطين وهنغاريا تبحثان آفاق التعاون الثنائي المشترك

غزة: لجنة التربية بالتشريعي تعقد جلسة استماع لرئيس هيئة الشباب والثقافة

غزة: لجنة التربية بالتشريعي تعقد جلسة استماع لرئيس هيئة الشباب والثقافة

هيئة الأسرى تُحمل الاحتلال المسؤولية عن حياة المعتقل المُصاب سامي جرادات

هيئة الأسرى تُحمل الاحتلال المسؤولية عن حياة المعتقل المُصاب سامي جرادات

الرويضي: اجتماع حكومة الاحتلال بأحد أنفاق حائط البراق الإسلامي اعتداء على التاريخ

الرويضي: اجتماع حكومة الاحتلال بأحد أنفاق حائط البراق الإسلامي اعتداء على التاريخ

هيئة الأسرى: الأسير صلاح الدين نزال يواجه تضييقات كبيرة وإهمال طبي متعمد

هيئة الأسرى: الأسير صلاح الدين نزال يواجه تضييقات كبيرة وإهمال طبي متعمد

هيئة المعابر تشرع بتوسعة صالة وصول المسافرين بمعبر رفح

هيئة المعابر تشرع بتوسعة صالة وصول المسافرين بمعبر رفح

منوعات

تعليق ناري من عمرو مصطفى حول غناء حمو بيكا أغانيه

تعليق ناري من عمرو مصطفى حول غناء حمو بيكا أغانيه

بالفيديو.. عادل إمام يفاجئ عامر شريف بمداخلة هاتفية بعد غياب لسنوات

بالفيديو.. عادل إمام يفاجئ عامر شريف بمداخلة هاتفية بعد غياب لسنوات

ما حقيقة وفاة الفنانة علا غانم؟

ما حقيقة وفاة الفنانة علا غانم؟

بالفيديو.. لميس الحديدي تهاجم محمد رمضان بعد صورة الدولارات

بالفيديو.. لميس الحديدي تهاجم محمد رمضان بعد صورة الدولارات

لن تصدق.. سعر صادم لإطلالة سيرين عبد النور الأخيرة

لن تصدق.. سعر صادم لإطلالة سيرين عبد النور الأخيرة

شاهد الصور.. حماقي يشعل زفاف ابنة حميد الشاعري وسط النجوم

شاهد الصور.. حماقي يشعل زفاف ابنة حميد الشاعري وسط النجوم

ظهور لافت لرانيا يوسف مع الراقصة جوهرة

ظهور لافت لرانيا يوسف مع الراقصة جوهرة

دينا الشربيني تفجّر مفاجأة حول حالتها العاطفية

دينا الشربيني تفجّر مفاجأة حول حالتها العاطفية

هالة صدقي تثير الجدل بعد حديثها عن تعدد الزوجات

هالة صدقي تثير الجدل بعد حديثها عن تعدد الزوجات

بالفيديو.. تامر حسني وبسمة بوسيل يحتفلان بعيد ميلاد ابنتهما

بالفيديو.. تامر حسني وبسمة بوسيل يحتفلان بعيد ميلاد ابنتهما

عربي

البحرين تعلن استئناف تمثيلها الدبلوماسي مع لبنان

البحرين تعلن استئناف تمثيلها الدبلوماسي مع لبنان

إعلان هدنة جديدة بالسودان بين طرفي النزاع

إعلان هدنة جديدة بالسودان بين طرفي النزاع

الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يهنئ السعودية بنجاح قمة جدة

الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يهنئ السعودية بنجاح قمة جدة

السودان: البرهان يعيّن نائبا ومساعدين له في القيادة العامة للقوات المسلحة

السودان: البرهان يعيّن نائبا ومساعدين له في القيادة العامة للقوات المسلحة