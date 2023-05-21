فلسطين وهنغاريا تبحثان آفاق التعاون الثنائي المشترك





معايعة اكدت اهمية العمل الذي يجري على الارض لضمان عودة فلسطين منارة للمجموعات السياحية من مختلف دول العالم، حيث استقبلت فلسطين في العام 2019 اكثر من 3.5 مليون سائح محققين بذلك اكثر من 2.7 مليون ليلة مبيت في الفنادق الفلسطينية وهذه الأرقام قياسية نطمح لتحقيقها مرة أخرى، وخصوصا في ظل امتلاك فلسطين لمجموعة مميزة وفريدة من المواقع السياحية والاثرية، ما يؤهلها لتكون الوجهة السياحية الفريدة على مستوى العالم.





الوزيرة معايعة اكدت أهمية التشبيك المباشر بين القطاع السياحي الفلسطيني ونظيره الهنغاري لتزداد اعداد الوفود السياحية الهنغارية القادمة الى فلسطين ضمن برامج سياحية فلسطينية ومستخدمين للمرافق السياحية الفلسطينية، متحدثة عن الخطة التسويقية السياحية التي تنتهجها فلسطين للترويج للقطاع السياحي الفلسطيني.





وبدوره فقد شكر السفير الهنغاري الوزيرة معايعة على حفاوة الاستقبال بالإضافة لتعاونها في سيبل تطوير العلاقات الهنغارية الفلسطينية في كافة المجالات وخصوصا في المجال السياحي ومجال التراث الثقافي



وجرى اللقاء في مقر وزارة السياحة والأثار بمدينة بيت لحم في البداية رحبت الوزيرة معايعة بالسفير والوفد المرافق له، متمنية له النجاح والتوفيق في مهامه الجديدة بعد انتهاء مهامه كسفير لجمهورية هنغاريا لدى فلسطين الوزيرة تحدثت عن صورة الأوضاع الواقعية والحقيقية في الأراضي الفلسطينية، والمتمثلة بإجراءات الاحتلال من اغلاق وجدار وحواجز واقتحامات للمدن والمخيمات الفلسطينية.