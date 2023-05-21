غزة: لجنة التربية بالتشريعي تعقد جلسة استماع لرئيس هيئة الشباب والثقافة

رام الله - دنيا الوطنعقدت لجنة التربية والقضايا الاجتماعية في المجلس التشريعي، بغزة، برئاسة د. عبد الرحمن الجمل، جلسة استماع لرئيس هيئة الشباب والثقافة، أحمد محيسن لمتابعة عمل الهيئة وتقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية حول عملها.وحضر الجلسة مقرر اللجنة النائب د. يوسف الشرافي، وأعضاؤها، النائب د. خميس النجار، والنائب د. سالم سلامة.واطلع النواب على عمل الهيئة وأهم المعيقات والتحديات التي تواجهها، إضافة للبرامج التي يقدمها صندوق دعم الشباب والشرائح التي استفادت من البرامج التي نفذها الصندوق.كما اطلعت اللجنة على احتياجات الهيئة ومشاريعها التطويرية خلال الفترة المقبلة.