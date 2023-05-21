مباشر | حكومة الاحتلال تعقد اجتماعها الأسبوعي في أنفاق البراق وبن غفير يقتحم الأقصى

شؤون فلسطينية

نتنياهو: اجتماع الحكومة قرب الأقصى ردنا على خطاب أبو مازن بالأمم المتحدة

نتنياهو: اجتماع الحكومة قرب الأقصى ردنا على خطاب أبو مازن بالأمم المتحدة
حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو اليوم الأحد، إنه "يجب أن نستمر في الحفاظ على هذه الحكومة ونمرر الميزانية من أجل وحدة القدس"، وفق تعبيره.

وأضاف في مستهل جلسة حكومته الأسبوعية: "أبو مازن قال في الأمم المتحدة إن الشعب اليهودي لا علاقة له بالقدس وأن شرق المدينة جزء من مناطق السلطة".

وتابع: "نحن اليوم نعقد اجتماع الحكومة قرب الأقصى لنوضح له ارتباطا بالمدينة، وأن الشعب اليهودي هنا قبل 3000 عام، كانت القدس عاصمتنا قبل لندن وواشنطن"، وفق زعمه.



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