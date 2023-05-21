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تعليق مصر على اقتحام بن غفير للمسجد الأقصى

تعليق مصر على اقتحام بن غفير للمسجد الأقصى
إيتمار بن غفير في باحات الأقصى
رام الله - دنيا الوطن
أدانت مصر اقتحام وزير الأمن القومي المتطرف، إيتمار بن غفير، للمسجد الأقصى، برفقة مجموعة من العناصر المتطرفة، مؤكدةً أن مثل هذه التصرفات الاستفزازية تتنافى مع ما يجب أن يتحلى به المسئولون الرسميون من حكمة ومسئولية.

كما أكدت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم، على أن الاقتحامات المتتالية للمسجد الأقصى والرامية لترسيخ سياسة التقسيم الزماني والمكاني له، لن تغير من الوضع القانوني والتاريخي القائم، والذي يعد فيه الأقصى وقفاً إسلامياً خالصاً.

ودعت الجانب الإسرائيلي إلى التوقف بشكل فوري عن الممارسات التصعيدية التي تؤجج حالة الاحتقان القائمة بالفعل في الأراضي المحتلة.

واقتحم بن غفير، صباح اليوم الأحد، ساحات المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة.

وأفادت إذاعة (كان)، بأن وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير قال خلال اقتحامه باحات الأقصى إن "تهديدات حماس لا تجد نفعاً، نحن أصحاب القدس وكل أرض إسرائيل".

وهذه المرة الثانية منذ توليه منصب وزارة الأمن القومي، يقتحم المتطرف بن غفير باحات المسجد الأقصى، حيث وصل في ساعات الصباح الباكر إلى ساحة البراق.

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