تعليق مصر على اقتحام بن غفير للمسجد الأقصى

ودعت الجانب الإسرائيلي إلى التوقف بشكل فوري عن الممارسات التصعيدية التي تؤجج حالة الاحتقان القائمة بالفعل في الأراضي المحتلة.





واقتحم بن غفير، صباح اليوم الأحد، ساحات المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة.





وأفادت إذاعة (كان)، بأن وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير قال خلال اقتحامه باحات الأقصى إن "تهديدات حماس لا تجد نفعاً، نحن أصحاب القدس وكل أرض إسرائيل".



