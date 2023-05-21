شؤون فلسطينية

مجدلاني يؤكد على أهمية إنشاء شراكات مع الأمريكيين

مجدلاني يؤكد على أهمية إنشاء شراكات مع الأمريكيين
رام الله - دنيا الوطن
استقبل الدكتور احمد المجدلاني عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وفدا من الاقتصاديين الأميركيين من أعضاء نادي لينكولين من نيويورك في الولايات المتحدة.

واطلع المجدلاني الوفد على الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية ، مؤكدا على حق تقرير شعبنا الفلسطيني  لمصيره وبناء الدولة المستقلة على ترابنا الفلسطيني وفقا للقوانين والشرائع الدولية.

وتحدث عن أهمية  تعزيز العلاقات بين الجانبين الفلسطيني والامريكي، مؤكداً على دور المجتمع الأمريكي فيها عن طريق القطاع الخاص والقطاعات الاجتماعية وليس فقط عن طريق القطاعات الرسمية، حيث أن مسيره السلام متوقفة منذ (14 عاماً).

واكد  المجدلاني ان السلام هو خيار استراتيجي وان المفاوضات هي طريق الوصول الى السلام ، وهو بديل عن ايه خيارات أخرى، كما واكد  على خيار المقاومة الشعبية السلمية لتحريك المجتمع الدولي، مع اننا نحرص على إقامة افضل العلاقات مع قوى السلام الإسرائيلية الحريصة على حل الدولتين واسس عمليه السلام.

كما واكد مجدلاني على ضرورة التركيز على التنمية الاقتصادية والاجتماعية في فلسطين والمنطقة، وبرغم صعوبة الأوضاع تحت الاحتلال، إلا ان معدلات النمو في فلسطين  تعتبر من معدلات عالية مقارنة بالدول المحيطة (الأردن ولبنان) فقد وصلت الى 3.9% هذا العام .

وتحدث عن أهمية انشاء شراكات مع الأمريكيين،  فهناك قانون استثمار مشجع ومتطور ، يشجع الاستثمار ويقدم التسهيلات في فلسطين للمستثمرين العرب والأجانب.

وأضح أن هناك قطاعاً بنكياً نشط ويشكل شريان لدعم الاقتصاد والتمويل الاستثماري،  وانه تم انشاء بنك الاستقلال للتنمية لدعم الاستثمار لضمان المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وهناك بعض القطاعات الصناعية المختلفة والصناعات المتطورة في مدينة الخليل ونابلس وخاصه الصناعات الدوائية حيث يوجد  ثمانية مصانع كبرى، حاصلة جميعها على الايزو ( الجودة ) ويتم التصدير الى أوروبا وروسيا الاتحادية ودول أخرى.

وتناول المجدلاني قطاع الطاقة البديلة، حيث نستورد حاليا  من إسرائيل الكهرباء بقيمه 2 مليون دولار سنويا، وعليه يجب تطوير الطاقة البديلة وتطوير محطات توليد الطاقة ومنها محطه غاز في شمال الضفة.

اما قطاع الـ "I T" وخاصة البرمجيات و"السوفتوير" فقد شهدت تطوراً كبيراً، ويتم بيع هذه المنتجات إلى إسرائيل.

وتناول بإسهاب قطاع السياحة في فلسطين، وخاصة السياحة الدينية في مدينة بيت لحم والخليل والقدس واريحا، وان فلسطين تتميز  بتنوع مناخي جميل جدا رغم المساحة الضيقة، وهذه قطاعات هامه نعمل بها ويمكن العمل في فلسطين بالاستثمار المباشر،  وهيئه الاستثمار تقدم الفرص المتاحة والمعلومات بالتعاون مع القطاع الخاص، وهناك قطاع خاص فاعل نشجعه وندعمه او عبر الشراكة مع صندوق الاستثمار السيادي الفلسطيني، والذي ويستثمر مبلغ قدره مليار دولار في العام في الوطن.

كما تحدث مجدلاني عن  قطاعي البناء والانشاءات مؤكدا انها تشكل  26% من الناتج القومي الذي وصل الى 17 مليار دولار سنويا ، ويشكل قطاع الخدمات  28% من الناتج القومي الإجمالي ممثلا بشركات  الاتصالات ( جوال والوطنية)  وشركات ( واي فاي) وان نسبه استخدام "الواي فاي" تصل الى 90% من سكان الفلسطينيين ، حيث شكلت فتره كورونا تحولا كبيرا، بسب اغلاقا المناطق وعزلها ، حيث تحول التعليم بنسبة  100% على النت ، حتى في المناطق القروية والريفية، وتم إيصال "واي فاي" وأجهزه حاسوب للطلاب.


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